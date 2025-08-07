Se siete appassionati di calcio virtuale e non vedete l'ora di tornare sul campo con la nuova stagione, questa è l'occasione perfetta per voi. EA SPORTS FC 26 per PS5 è disponibile in preordine su Amazon a soli 68,90€, con uno sconto del 14% rispetto al prezzo consigliato di 79,99€. Il gioco sarà disponibile ufficialmente a partire dal 26 settembre 2025, ma prenotandolo ora avrete accesso a una serie di bonus esclusivi.

EA SPORTS FC 26, chi dovrebbe acquistarlo?

EA SPORTS FC 26 Standard Edition, oltre al gioco completo, include una serie di contenuti digitali che vi permetteranno di partire in vantaggio fin dal primo giorno. Prenotando entro il 26 settembre riceverete 1 consumabile sblocco archetipo, 2 consumabili PE archetipo doppi, 3 ICONE Carriera professionista, oltre ad altri contenuti bonus pensati per arricchire l'esperienza di gioco.

Uno dei punti forti di questo nuovo capitolo è la libertà di scelta. Grazie alla nuova impostazione Gameplay realistico, potrete vivere un'esperienza più autentica nella modalità Carriera, mentre il gameplay competitivo è stato progettato su misura per chi ama sfidarsi in Football Ultimate Team e Club.

Le novità non finiscono qui. In EA SPORTS FC 26 potrete mettere alla prova le vostre abilità con tornei a eliminazione diretta e eventi Live a tema, che aggiungono varietà e longevità all'offerta stagionale. Inoltre, la modalità Carriera Tecnico vi permetterà di affrontare scenari realistici e trame dinamiche, guadagnando Punti stagione, oggetti di personalizzazione, ICONE e Eroi.

Se siete fan della serie o volete semplicemente vivere il miglior calcio digitale possibile, EA SPORTS FC 26 per PS5 rappresenta un acquisto quasi obbligato. Approfittate subito di questa promozione su Amazon per assicurarvi il titolo al miglior prezzo e ricevere tutti i contenuti esclusivi del preorder. Per maggior informazioni inerenti al prodotto, vi rimandiamo alla nostra scheda.

