Se siete alla ricerca di una scheda madre di nuova generazione che unisca innovazione, prestazioni e connettività di livello assoluto, questa offerta su Amazon rappresenta un’occasione da non perdere. Infatti, ASUS TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 è disponibile a soli 329,99€, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo consigliato di 435€. Una proposta particolarmente interessante per chi desidera assemblare un PC potente, stabile e già pronto per i futuri processori AMD Ryzen serie 9000.

ASUS TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 si distingue per la sua robustezza costruttiva e per un design termico avanzato, ideale per gestire carichi di lavoro intensi e sessioni di gaming prolungate. È dotata di un potente sistema di alimentazione a 16+2+1 stadi da 80 A, supporto alle memorie DDR5 ad alta frequenza (oltre 8000 MT/s con AEMP), e di una connettività all’avanguardia che include WiFi 7 (802.11be) integrato, Ethernet 2.5 Gb, USB4 40 Gbps e PCIe 5.0 x16 SafeSlot con Q-Release Slim per schede grafiche di ultima generazione.

Pensata per il futuro dell’elaborazione AI, la scheda offre tecnologie intelligenti come AI Overclocking, AI Cooling II e AI Networking II, che semplificano la configurazione e ottimizzano le prestazioni in modo automatico. Il socket AMD AM5 garantisce compatibilità con le CPU Ryzen serie 7000, 8000 e 9000, rendendola una base solida e pronta per gli upgrade futuri.

Dal punto di vista termico, il layout è stato ottimizzato con ampii dissipatori VRM, dissipatori M.2 dedicati, dissipatore PCH e header per ventole ibride gestiti dal software Fan Xpert 4, assicurando temperature sempre sotto controllo anche sotto stress.

Attualmente disponibile su Amazon a meno di 330€, ASUS TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 rappresenta un investimento eccellente per chi vuole realizzare un PC AMD di fascia alta, bilanciato tra prestazioni, efficienza e connettività moderna. La combinazione di stabilità, funzioni AI e compatibilità a lungo termine la rende la scelta ideale per gamer, creator e appassionati che vogliono costruire una macchina potente e pronta per il futuro.

