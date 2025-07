Se siete appassionati di corse e volete vivere l'adrenalina del motorsport direttamente nel vostro salotto, non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. F1 25 per PS5 è disponibile a soli 57,99€, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo più basso recente di 67€. Un'opportunità imperdibile per entrare nel mondo della Formula 1 con l'ultima evoluzione del celebre franchise targato EA SPORTS.

F1 25, chi dovrebbe acquistarlo?

F1 25 è il videogioco ufficiale del Campionato Mondiale FIA di Formula 1 2025, pensato per offrire un'esperienza ancora più immersiva e coinvolgente grazie a importanti novità. Tra queste, spicca la nuova Carriera Scuderia 2.0, che vi permette di gestire in prima persona una scuderia di Formula 1, curando ogni aspetto della strategia, dello sviluppo e della crescita del team. Si tratta dell'aggiornamento più profondo mai visto per questa modalità, con maggiore attenzione alla gestione dei piloti, alle dinamiche interne e al miglioramento continuo della monoposto.

Accanto alla gestione, trova spazio anche la componente narrativa con il terzo e inedito capitolo di Braking Point, che vi porterà a vivere una storia ricca di tensione, scelte decisive e obiettivi unici per ogni protagonista. La scuderia Konnersport diventa così un punto di riferimento anche per le altre modalità, potendo essere utilizzata in Carriera pilota e nella stessa Carriera Scuderia.

Grazie alla tecnologia LiDAR, F1 25 propone circuiti laser-scansionati con un livello di dettaglio straordinario e una fedeltà topografica impeccabile. Il tutto arricchito da miglioramenti nell'audio, nelle animazioni dei personaggi e nei dettagli ambientali che rendono l'esperienza di gioco più autentica che mai.

Attualmente disponibile a soli 57,99€, F1 25 rappresenta un investimento eccellente per chi desidera vivere in prima persona l'intensità della Formula 1. Con contenuti rinnovati, grafica evoluta e modalità sempre più profonde, questo titolo si conferma come un must-have per tutti gli appassionati della categoria regina del motorsport. Infine, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione completa del titolo per ulteriori informazioni.

