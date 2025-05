Scegli il prezzo del bundle Team 17 e fai beneficenza!

Team 17 Chains of Command è un imperdibile bundle "paga quanto vuoi" su Humble Bundle che vi permetterà di esplorare titoli straordinari come l'iperrealistico Hell Let Loose, l'intenso Thymesia e il divertente party game King of the Castle. Con un valore di 181,49€ ma disponibile a partire da soli 4,44€, questa offerta non solo arricchirà la vostra libreria di giochi, ma supporterà anche l'associazione benefica The Global FoodBanking Network. Affrettatevi, la promozione è disponibile per 12 giorni!

Team 17 Chains of Command, chi dovrebbe acquistarlo?

Team 17 Chains of Command è un pacchetto imperdibile per gli appassionati di giochi strategici che cercano varietà di genere. Questo bundle è particolarmente consigliato agli amanti dei simulatori bellici, grazie all'iperrealistico Hell Let Loose che vi immergerà completamente nelle devastazioni della Seconda Guerra Mondiale. Ma il pacchetto saprà soddisfare anche chi cerca esperienze di combattimento frenetiche con Thymesia o divertimento in compagnia con il party game King of the Castle.

L'offerta è perfetta per i giocatori che vogliono espandere la propria libreria con titoli di qualità spendendo una cifra a propria scelta (minimo 4,44€ per un valore complessivo di 181,49€). È l'ideale per chi desidera combinare la passione per il gaming con un gesto solidale, dato che il vostro acquisto supporterà sia gli sviluppatori indipendenti sia The Global FoodBanking Network. Con soli 12 giorni rimasti, è un'opportunità da cogliere al volo per chi vuole divertirsi facendo del bene.

