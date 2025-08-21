Artisan Studios ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay dedicato a Lost Hellden, il prossimo action JRPG che arriverà su PlayStation 5 e altre piattaforme in data ancora da definire. Il filmato offre una panoramica più chiara dell’esperienza proposta, mostrando sequenze di combattimento, esplorazione e alcune ambientazioni che catturano subito l’attenzione.

Il team descrive Lost Hellden come un gioco capace di fondere combattimenti frenetici in tempo reale con l’esplorazione di scenari dal forte impatto visivo. Una delle scelte stilistiche più evidenti riguarda l’uso di camere fisse, soluzione che dona alle ambientazioni un tocco retrò in stile JRPG anni ’90, ricordando i fondali pre-renderizzati dei grandi classici.

Il sistema di combattimento punta invece su combo veloci, schivate e abilità speciali, restituendo un feeling decisamente più moderno e vicino agli standard dell’action contemporaneo. Questa combinazione tra vecchia scuola e innovazione rappresenta il cuore dell’identità del progetto, che vuole rivolgersi sia ai fan nostalgici che a chi cerca un’esperienza più dinamica.

A firmare le musiche è Hitoshi Sakimoto, compositore celebre per lavori come Final Fantasy XII e Valkyria Chronicles. Un nome che garantisce atmosfere epiche e suggestive, capaci di accompagnare degnamente l’avventura. Sul versante artistico troviamo invece Takeshi Oga, illustratore che ha contribuito all’inconfondibile stile di Gravity Rush e che qui porta la sua impronta in un mondo a metà tra fantasy e fantascienza.

Artisan Studios non è nuovo al pubblico: lo ricordiamo per Astria Ascending, un JRPG dall’estetica splendida ma che non aveva convinto del tutto sul piano del gameplay. Con Lost Hellden, il team sembra voler rispondere a quelle critiche puntando su un bilanciamento più solido tra estetica, ritmo di gioco e contenuti.

Nonostante non sia ancora stata annunciata una finestra di lancio precisa, il nuovo trailer ha riacceso l’interesse degli appassionati di JRPG, specialmente su PlayStation 5, dove il genere continua a vivere una stagione particolarmente ricca.