Se siete alla ricerca di un monitor gaming che unisca prestazioni estreme, design immersivo e tecnologia d’avanguardia, questa offerta su Amazon rappresenta un’occasione da non perdere. Infatti, Samsung Odyssey G9 è disponibile a soli 499€, con uno sconto del 37% rispetto al prezzo consigliato di 758,99€.

Un’opportunità eccezionale per chi desidera portare il proprio setup da gioco o da lavoro a un livello superiore, con una delle soluzioni più avanzate del mercato.

Offerta riservata solo agli abbonati Amazon Prime

Prodotto in caricamento

Samsung Odyssey G9, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Odyssey G9 si distingue per il suo design curvo 1000R e l’ampio schermo da 49 pollici con risoluzione Dual QHD (5.120×1.440 pixel), pensato per offrire un’esperienza visiva senza precedenti.

Il formato 32:9 garantisce un campo visivo esteso, perfetto per i giocatori che cercano il massimo coinvolgimento o per i professionisti che gestiscono più applicazioni contemporaneamente.

Il pannello VA con DisplayHDR 600 offre neri profondi, colori brillanti e una luminosità di picco ideale anche per contenuti HDR.

La frequenza di aggiornamento a 144 Hz e il tempo di risposta di 1 ms (GtG) assicurano un gameplay fluido e reattivo, mentre la compatibilità con AMD FreeSync Premium Pro elimina fastidiosi fenomeni di tearing e stuttering.

Sul fronte della connettività, il monitor include 2 porte HDMI, 1 DisplayPort, ingresso audio e un hub USB completo (1 USB-B Upstream e 2 USB-A Downstream). Il supporto HAS consente di regolare altezza e inclinazione, migliorando l’ergonomia durante lunghe sessioni di gioco o lavoro. Le dimensioni complessive con base sono di 114,76×56,84×42,05 cm, perciò è consigliabile disporre di una scrivania ampia e stabile.

Grazie allo sconto Prime del 37%, Samsung Odyssey G9 diventa un investimento straordinario per chi desidera una postazione immersiva di fascia alta. Normalmente proposto a oltre 750€, il prezzo attuale di 499€ lo rende una delle offerte più competitive dell’anno per la categoria ultra-wide da 49 pollici. Un taglio di prezzo che difficilmente si ripeterà fuori dal periodo Prime, specialmente per un prodotto di questa qualità costruttiva.

Vedi offerta su Amazon