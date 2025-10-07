Avatar di Sh@rit87 9
Bel pezzo. Sono curioso di capire come si evolverà la vicenda e che strada deciderà di percorrere Microsoft.
Avatar di Ospite PvP_Soul #524
per me no, ormai dovrebbe fare come la SEGA
Avatar di Ospite DB Scout #976
è valida solo se ti interessa il game pass, ormai non ha più esclusive neanche gears of war.

ps ma halo che fine ha fatto?
