Rivivi i classici con questa console portatile in SUPER OFFERTA!

Se siete appassionati di retrogaming e state cercando una console portatile che unisca compattezza, potenza e un prezzo accessibile, allora questa promozione su AliExpress potrebbe fare al caso vostro. La Trimui Smart Pro è attualmente disponibile a soli 49,88€, grazie a uno sconto extra di 3€ applicato al prezzo già ribassato di 52,99€. Un'occasione imperdibile per mettere le mani su un dispositivo capace di emulare decine di piattaforme classiche.

Vedi offerta su Aliexpress

Trimui Smart Pro, perché acquistarla?

Trimui Smart Pro si presenta con un display IPS completamente laminato da 4,96 pollici, con risoluzione HD 720x1280 pixel, offrendo una resa visiva nitida e brillante. Al suo interno troviamo un processore Allwinner A133P da 1,8 GHz, supportato da 1 GB di RAM LPDDR4X e 8 GB di memoria eMMC, espandibile fino a 1 TB tramite scheda TF. Un hardware sorprendente per una console di queste dimensioni e fascia di prezzo.

La compatibilità con numerosi emulatori permette di riscoprire capolavori del passato in qualsiasi momento e ovunque vi troviate. Il tutto è gestito da un sistema operativo Linux con interfaccia utente Treko, intuitiva e personalizzabile, disponibile anche in lingua italiana. Completano la dotazione una batteria da 5000 mAh per circa sei ore di autonomia, doppi altoparlanti stereo, vibrazione integrata, Wi-Fi, Bluetooth e doppio joystick con luce RGB per un tocco di stile in più.

Dal punto di vista della connettività, la console include una porta USB Type-C per la ricarica e una per il collegamento di periferiche come gamepad esterni. Il supporto all'OTG amplia ulteriormente la versatilità del dispositivo.

Con un design compatto, un peso di soli 229 grammi e un corpo realizzato in plastica ABS e vetro, Trimui Smart Pro rappresenta una delle migliori alternative economiche nel panorama delle console portatili da emulazione.

Se desiderate rivivere i vostri giochi preferiti degli anni '80, '90 e 2000 con una console moderna, tascabile e ad un prezzo eccezionale, questa è l'occasione giusta. Approfittatene subito su AliExpress prima che l'offerta termini.

