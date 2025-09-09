Avatar di Anders﻿ Ge 0
Non ho (ancora) giocato il gioco in questione, ma il mio pensiero sulla questione difficoltà è relativo: una cosa non ha lo stesso livello di difficoltà per tutti, quindi per alcuni una cosa per me ostica potrebbe essere invece accessibile. Detto questo, però, la difficoltà è anche un'arma a doppio taglio e calibrarla in modo sensato è una cosa difficile.
Non sono (del tutto) d'accordo con il «siamo noi che siamo diventati troppo facili», che (per carità) in parte è certamente vero, ma in parte è (anche) una "scusa" per "giustificare" le esagerazioni. Perché la difficoltà estrema non è solo «il brivido di un ostacolo superato quando ormai non ci credevamo più», è anche frustrazione, noia o l'errore della progettazione di un gioco. Si, perché non sempre si può attribuire la difficoltà alla "pigrizia" del giocatore. Ci sarà sempre chi supererà il livello X o il boss Y, magari dopo centinaia di tentativi, ma questo non è per forza segno di sfidante giocabilità, anzi.
Il rischio è confondere la “sfida ben pensata” con la “punitività gratuita”. Una boss fight che ti costringe a osservare pattern, a migliorare il timing e a crescere come giocatore può essere appagante. Ma un livello che ti obbliga a ripetere per ore un segmento noioso o a subire colpi imprevedibili che non puoi evitare nemmeno con abilità, quello sì che scivola nella frustrazione. Non è questione di “pigrizia”, ma di coerenza progettuale: il gioco deve metterti davanti un ostacolo che tu puoi superare usando ciò che hai imparato, non ostacolarti per il semplice gusto di dirti “sei morto di nuovo”.

Sul “siamo diventati troppo facili”: vero, i tempi sono cambiati e l’approccio dei giocatori si è evoluto. Ma non è un alibi per giustificare design mal costruiti. La difficoltà rimane un linguaggio, un modo per comunicare con chi gioca, e come ogni linguaggio può essere usato con intelligenza o con superficialità.
la recensione non arriva più?
Questa settimana, ma non la scriverò io.
Totalmente d'accordo.
