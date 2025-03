Questo monitor gaming ASUS da 27" non è mai costato COSI' POCO! MENO DI 110€!

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming di qualità a un prezzo imbattibile, questa è l'occasione giusta per voi. Infatti, ASUS VY279HGR, un monitor da 27 pollici Full HD con pannello IPS, è attualmente disponibile su Amazon a soli 109,99€, con il 15% di sconto rispetto al prezzo più basso recente di 129,99€. Un'opportunità imperdibile per chi desidera migliorare la propria postazione di gioco o di lavoro con un monitor performante e dotato di tecnologie avanzate per il comfort visivo.

ASUS VY279HGR, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor ASUS VY279HGR è progettato per offrire immagini fluide e dettagliate, grazie a una combinazione di caratteristiche pensate per il gaming e la produttività. Il pannello IPS da 27 pollici con risoluzione Full HD (1920x1080 pixel) assicura colori vividi e angoli di visione ottimali, rendendolo perfetto sia per il gioco che per l’intrattenimento multimediale.

Con un refresh rate di 120 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (MPRT), questo monitor garantisce un'esperienza di gioco estremamente fluida, eliminando effetti di ghosting e sfocature nei movimenti più rapidi. Inoltre, la tecnologia Adaptive Sync sincronizza il refresh rate con la scheda grafica, evitando problemi di tearing e stuttering.

Un altro grande vantaggio di questo modello è la tecnologia Eye Care Plus, che riduce l'affaticamento visivo grazie a funzioni come la bassa luce blu e la Color Augmentation, pensata per migliorare la distinzione dei colori per gli utenti con deficit visivi. Queste caratteristiche lo rendono ideale anche per lunghe sessioni di utilizzo, sia per il gaming che per il lavoro.

A soli 109,99€, ASUS VY279HGR è uno dei migliori monitor da gaming economici attualmente disponibili. L'offerta su Amazon potrebbe durare per un periodo limitato, quindi vi consigliamo di approfittarne subito per assicurarvi un display performante, versatile e confortevole per gli occhi.

