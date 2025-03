Questa smart TV Samsung trasforma il vostro salotto in un cinema! Oggi a META' PREZZO!

Se siete alla ricerca di una smart TV OLED 4K che unisca tecnologia avanzata e un design elegante, non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. Infatti, Samsung QE55S85DAEXZT, con il suo schermo OLED da 55 pollici, è disponibile a soli 919,99€, già con un incredibile sconto del 46% rispetto al prezzo consigliato di 1.699€. Ma c'è di più: al checkout otterrete un ulteriore sconto di 101,21€, portando il prezzo finale a soli 818,78€. Un'occasione imperdibile per aggiornare la vostra esperienza di intrattenimento domestico!

Samsung QE55S85DAEXZT, chi dovrebbe acquistarla?

Samsung QE55S85DAEXZT è dotata del processore NQ4 AI Gen2, che grazie all'Upscaling AI 4K, garantisce immagini più nitide e dettagliate. La tecnologia OLED HDR offre contrasti migliorati e una luminosità superiore, per colori vividi e realistici in ogni scena.

L'innovativa funzione Real Depth Enhancer aumenta la profondità delle immagini per una percezione più naturale, mentre il Motion Xcelerator 120Hz assicura fluidità estrema, rendendo questa TV perfetta anche per i gamer più esigenti. Grazie al Gaming Hub, potrete accedere rapidamente ai vostri giochi preferiti senza bisogno di console, trasformando la TV in un vero centro di intrattenimento.

Il comparto audio è un altro punto di forza della Samsung QE55S85DAEXZT. Il sistema OTS Lite offre un suono surround 3D sincronizzato con l'azione, mentre la tecnologia Q-Symphony assicura una perfetta armonia tra gli altoparlanti del TV e la vostra soundbar (non inclusa). Inoltre, Adaptive Sound Pro ottimizza l'audio in base ai contenuti, per un'esperienza sempre coinvolgente.

Dal punto di vista estetico, il Contour Design dona un tocco di eleganza con il suo look raffinato in Graphite Black, perfetto per qualsiasi ambiente domestico. Questa offerta esclusiva su Amazon potrebbe terminare da un momento all'altro. Approfittate subito del prezzo finale di soli 818,78€ e portate a casa una smart TV OLED 4K dalle prestazioni straordinarie! Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori TV gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon