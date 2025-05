Questa smart TV Samsung 4K 55", ottima per gaming e streaming, può essere tua a SOLI 538€!

Se desiderate portare a casa una smart TV 4K da 55 pollici con caratteristiche di ultima generazione, l'offerta proposta da Unieuro sulla Samsung QE55Q60DAUXZT rappresenta un'opportunità da non lasciarsi sfuggire. Attualmente disponibile al prezzo scontato di 538€, questa TV vanta un ribasso di 361€ rispetto al prezzo consigliato di 899€, rendendola una delle offerte più interessanti del momento per chi desidera rinnovare il proprio salotto con tecnologia all'avanguardia.

Samsung QE55Q60DAUXZT, chi dovrebbe acquistarla?

Samsung QE55Q60DAUXZT è una TV QLED 4K che integra il potente Quantum Processor Lite 4K, capace di ottimizzare ogni immagine grazie all'efficiente sistema di upscaling e a una gestione intelligente di colori e luminosità. Il risultato è una resa visiva straordinaria, resa ancora più sorprendente dalla tecnologia Quantum Dot, che cattura la luce e la trasforma in colori vividi e realistici a ogni livello di luminosità.

Il design ultra sottile AirSlim contribuisce a donare un tocco di eleganza a qualsiasi ambiente, mentre il sistema integrato di gestione dei cavi consente di mantenere ordinata l'area circostante. Lato software, il sistema operativo Samsung Tizen OS permette l'accesso a un ampio catalogo di app e contenuti, tra cui Samsung TV Plus, con migliaia di film e canali TV in diretta disponibili gratuitamente.

Per quanto riguarda il comparto audio, la presenza della tecnologia OTS Lite consente un effetto audio surround 3D, sincronizzato con l'azione a schermo, mentre Q-Symphony ottimizza la sinergia tra TV e soundbar (opzionale) per un suono armonioso. Inoltre, Adaptive Sound Pro regola automaticamente l'audio per garantire un'esperienza fedele all'intenzione originale dei creatori di contenuti.

Gli appassionati di videogiochi troveranno nella Gaming Hub un valido alleato per accedere facilmente ai propri titoli preferiti, con il supporto di tecnologie come Motion Xcelerator, ALLM (Auto Low Latency Mode) e Game Bar, pensate per offrire un gameplay fluido, reattivo e coinvolgente.

Con un prezzo così competitivo e un pacchetto di funzionalità tanto completo, Samsung QE55Q60DAUXZT si propone come una scelta eccellente per chi desidera una TV QLED 4K di qualità elevata, sia per l'intrattenimento quotidiano che per il gaming.

