The Stanley Parable Ultra Deluxe per Switch è ora disponibile su Amazon a 19,99€ invece di 26,09€, con uno sconto del 23%! Questo acclamato gioco indie vi catturerà in un'esperienza narrativa unica dove le scelte si moltiplicano e le contraddizioni si susseguono. L'edizione Ultra Deluxe espande il mondo originale con nuovi contenuti, segreti inediti e miglioramenti grafici moderni, mantenendo intatta la magia del capolavoro del 2013.

The Stanley Parable Ultra Deluxe per Switch, chi dovrebbe acquistarlo?

The Stanley Parable Ultra Deluxe è perfetto per gli amanti dei giochi narrativi sperimentali e per chi cerca un'esperienza videoludica fuori dagli schemi tradizionali. Questo titolo si rivolge particolarmente ai giocatori curiosi dai 12 anni in su che apprezzano le storie non lineari, i paradossi narrativi e l'ironia. È ideale anche per chi ha già giocato l'originale del 2013 e desidera rivivere l'esperienza con contenuti aggiuntivi e miglioramenti tecnici.

Ma questa nuova edizione espande il labirinto con contenuti inediti, nuove scelte, nuovi segreti e una dimensione narrativa ancora più profonda. Visivamente aggiornato per stare al passo con i tempi, senza perdere il suo stile unico, il gioco include ora anche funzioni di accessibilità, come testi localizzati, opzioni per daltonici e avvisi sui contenuti. Inclusi nella confezione troverai quattro cartoline illustrate, con scorci dei tuoi luoghi preferiti del gioco.

Interpreterai Stanley e allo stesso tempo non lo farai. Prenderai decisioni, ma le tue scelte ti verranno negate. Il gioco finirà, oppure continuerà all’infinito. Contraddizioni si accumulano su altre contraddizioni, le regole del videogioco vengono infrante, riscritte, poi capovolte ancora. Cosa aspetti a comprarlo? The Stanley Parable Ultra Deluxe per Switch è in offerta oggi su Amazon a 19,99€ invece di 26,09€.

