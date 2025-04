PS5 Pro: prestazioni al TOP a un PREZZO IMBATTIBILE su eBay!

Se desiderate portare la vostra esperienza di gioco su console a un nuovo livello, oggi potete approfittare di una promozione davvero interessante su eBay. La nuova Sony PlayStation 5 Pro è disponibile a soli 664,05€, contro i consueti 699€, grazie al codice promozionale TECHAPR25, che applica uno sconto del 5% (fino a un massimo di 45€) direttamente al momento del pagamento. Trattandosi di un'offerta a tempo limitato, il consiglio è di agire tempestivamente per non lasciarsela sfuggire.

Playstation 5 Pro, chi dovrebbe acquistarla?

PS5 Pro non rappresenta un semplice aggiornamento, ma un vero e proprio salto generazionale. Con il supporto alla tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), è in grado di offrire una qualità grafica superiore, spingendosi fino alla risoluzione 4K a 120 fps e abilitando il Ray Tracing per effetti visivi di nuova generazione. Alcuni titoli possono inoltre beneficiare dell'output fino a 8K, per immagini ancora più nitide e dettagliate.

Il sistema è potenziato da un SSD da 2 TB, che riduce drasticamente i tempi di caricamento, mentre il refresh rate dinamico (VRR) e il supporto a 120 Hz garantiscono una fluidità impeccabile in ogni contesto. L'audio tridimensionale Tempest 3D, combinato con il feedback aptico e i grilletti adattivi, rende ogni partita più immersiva e coinvolgente.

La console mantiene la compatibilità con i giochi PS5 e PS4, assicurando non solo l'accesso a una vasta libreria, ma anche prestazioni migliorate per i titoli esistenti. A tutto ciò si aggiunge una connettività wireless avanzata, ideale per sessioni di gioco online più reattive e affidabili.

Pensata per chi vuole il meglio senza compromessi, Sony PlayStation 5 Pro si posiziona come una delle soluzioni più potenti attualmente disponibili. Grazie all'offerta attiva su eBay, avete la possibilità di acquistarla a un prezzo più vantaggioso rispetto al listino. Un'occasione perfetta per chi vuole entrare nel futuro del gaming con una macchina pronta a tutto.

