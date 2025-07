Potrebbero esserci grandi novità in vista per Hades 2 di Supergiant Games, dopo che un aggiornamento improvviso ha alimentato le suggestioni della community per un possibile lancio completo a sorpresa.

Ricordiamo che il roguelike doveva tecnicamente essere ormai praticamente pronto e rilasciato sul mercato, ma il team di sviluppo aveva ammesso di aver bisogno di un po' di tempo in più, rilasciando un'ulteriore patch per le versioni in accesso anticipato dopo aver precedentemente promesso di aver finito con i content update.

Tuttavia, come segnalato da GamesRadar+, la versione Steam ha ricevuto un ulteriore misterioso aggiornamento che ha introdotto nuovi obiettivi da sbloccare, spariti però dopo appena due ore: una patch che, dunque, sarebbe stata rilasciata solo per errore.

La rapidità con cui Supergiant Games ha rimosso gli achievement suggerisce che la loro pubblicazione sia stata involontaria, probabilmente scoperta proprio grazie ai post apparsi su forum social come Reddit: una tempistica che, tuttavia, alimenta le suggestioni per uno shadowdrop a sorpresa.

Va infatti ricordato che proprio nella giornata odierna si svolgerà un Nintendo Direct Partner Showcase, creando una perfetta tempesta di coincidenze che ha elettrizzato la community.

I fan più esperti ricordano bene come sia l'originale Hades (di cui trovate la versione fisica su Amazon) che la versione Early Access del sequel siano stati lanciati attraverso la strategia degli annunci a sorpresa seguiti da rilasci immediati.

Sappiamo anche che Hades 2 sarà un'esclusiva console Switch 2 al momento del lancio: di conseguenza, secondo le teorie dei fan, la possibilità che possa arrivare un annuncio proprio durante l'evento odierno sarebbe tutt'altro che remota.

La community di Reddit ha interpretato l'aggiunta temporanea degli achievement come un segnale inequivocabile dell'imminente rilascio della versione completa, dato che vengono tipicamente implementati nelle fasi finali dello sviluppo.

Staremo a vedere se quella della community è solo una falsa speranza oppure se davvero assisteremo allo shadowdrop di questo attesissimo nuovo capitolo: ovviamente vi terremo informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più. Per il momento, posso solo invitarvi a incrociare le dita e prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso.