Una svista in casa Electronic Arts ci ha permesso di apprendere in anticipo quella che dovrebbe essere la data ufficiale di Battlefield 6, confermando i leak trapelati nel corso delle ultime settimane.

Come segnalato infatti da DSOGaming, sul profilo X (ex Twitter) ufficiale di Battlefield è stato pubblicato per alcuni istanti un filmato di pochi secondi, che dichiarava il 10 ottobre 2025, come data d'uscita ufficiale del nuovo sparatutto.

Il mini-trailer è stato rimosso velocemente dai canali ufficiali, di fatto confermando che dovrebbe essere stato pubblicato semplicemente per errore, ma alcuni fan sono già riusciti a salvarlo e ricaricarlo online: lo trovate al seguente indirizzo, almeno finché sarà disponibile.

A questo punto non dovrebbero più esserci dubbi per quanto riguarda la data di lancio effettiva: ricorderete infatti che questa finestra era già emersa proprio tramite i canali ufficiali di EA, prima di essere anche in quel caso rimossa dopo pochi istanti.

Gli elementi visibili nel trailer di Battlefield 6 mostrano un ritorno a meccaniche più tradizionali rispetto al precedente e controverso capitolo (che potete recuperare su Amazon), con un focus rinnovato sui combattimenti terrestri intensi e sulle battaglie aeree spettacolari, proprio come accadeva nei capitoli più apprezzati dagli appassionati.

Attualmente sappiamo che la strategia di marketing di Electronic Arts prevede una beta chiusa prevista per il 4 agosto, seguita da una fase di test aperta al pubblico in una data ancora da definire.

Questo approccio permetterà ai giocatori di testare concretamente il prodotto prima dell'acquisto, come già accaduto nel corso dell'iniziativa Battlefield Labs: un'opportunità cruciale per valutare se le promesse degli sviluppatori si tradurranno in un'esperienza di gioco soddisfacente.

A questo punto non possiamo fare altro che attendere la conferma ufficiale di questa data d'uscita, che dovrebbe arrivare già nel corso della giornata odierna: nella serata è infatti previsto il reveal trailer del multiplayer, dopo che il primo trailer si era concentrato esclusivamente sulla storia.

Anche se ormai sembrerebbe mancare soltanto l'annuncio, posso invitarvi come di consueto a prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso. Per il momento, in attesa di saperne di più, almeno possiamo confermarvi che Battlefield 6 non costerà 90 euro.