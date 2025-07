Il lancio di Wuchang: Fallen Feathers ha trasformato quello che doveva essere un momento di gloria per lo sviluppatore Leenzee in una corsa contro il tempo per rimediare a problemi tecnici e di distribuzione che hanno compromesso l'esperienza di gioco.

L'ambizioso soulslike ha avuto un day-one decisamente complicato, rivelandosi un prodotto con del buon potenziale ma ancora troppo grezzo, come vi abbiamo raccontato nella rispettiva recensione.

A differenza di quanto fatto da altri concorrenti, come ad esempio l'eccellente Lies of P (che trovate invece su Amazon), il team di sviluppo sta cercando di porre rimedio il prima possibile a tutta una serie di problematica, ma deve anche riconquistare la fiducia di diversi fan rimasti delusi.

Come segnalato da PlayStation LifeStyle, le difficoltà più evidenti si sono manifestate principalmente su PlayStation 5 Pro, dove i problemi prestazionali hanno reso frustrante l'esperienza per molti utenti.

A questi si sono aggiunti i disservizi nella distribuzione dei contenuti preordinati, creando una situazione che ha spinto lo studio di sviluppo a intraprendere un'azione immediata per ristabilire il rapporto con la propria comunità di giocatori.

La strategia adottata da Leenzee prevede una duplice risposta: da un lato la distribuzione gratuita di contenuti aggiuntivi come forma di risarcimento, dall'altro un piano di ottimizzazione tecnica che tocca numerosi aspetti del gameplay e delle prestazioni.

I possessori della Deluxe Edition riceveranno dunque dei DLC gratis, con tre set aggiuntivi di costumi e quattro armi, oltre al singolo costume già previsto come compensazione iniziale.

Inoltre, tutti i giocatori, indipendentemente dalla piattaforma e dall'edizione posseduta, riceveranno inoltre tre elementi per il copricapo del personaggio.

L'annuncio è arrivato in contemporanea con l'ultimo aggiornamento di emergenza che, pur avendo introdotto un upscaling forzato decisamente discutibile, sta provando a migliorare l'intera esperienza di Wuchang Fallen Feathers ovunque possibile.

L'approccio adottato dallo studio rappresenta un esempio di come l'industria videoludica contemporanea gestisca le situazioni di crisi post-lancio: la combinazione di contenuti gratuiti e aggiornamenti correttivi testimonia la volontà di Leenzee di preservare la reputazione del titolo e mantenere viva la fiducia della community, elementi essenziali per il successo a lungo termine di un progetto così ambizioso nel competitivo mercato dei soulslike.

Ovviamente solo il tempo — e l'impegno degli sviluppatori — ci diranno se queste mosse si riveleranno efficaci, ma se non altro dimostrano la volontà di chiedere sinceramente scusa a tutti quei giocatori che hanno scelto di dare fiducia al titolo.

Ci auguriamo dunque che Wuchang riesca a diventare davvero un prodotto di qualità e con meno problemi di performance, nel corso delle prossime settimane.