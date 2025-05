Mafia: Terra Madre | Storia, gameplay e tutto quello che sappiamo sul gioco

Dopo una lunga assenza finalmente la saga di Mafia torna con un nuovo titolo. Annunciato durante la scorsa Gamescom, Mafia: Terra Madre è un prequel ambientato interamente in Sicilia all’inizio del 1900. Hangar 13 è tornata allo sviluppo dopo il successo delle operazioni di remake grafico del primo Mafia e remastered del secondo.

Il titolo vuole tornare a essere un’esperienza più guidata dalla narrazione proprio come i primi due capitoli, non proponendo dunque un open world come lo era stato Mafia III.

Se volete restare aggiornati su Mafia: Terra Madre, vi consigliamo di tenere d’occhio questa pagina, che aggiorneremo non appena ci saranno delle novità.

Che cos’è Mafia: Terra Madre

Mafia: Terra Madre (o The Old Country) è il quarto capitolo della saga creata da 2K che vuole essere un po’ un ritorno alle origini della saga; non a caso si tratta di un prequel ambientato nella Sicilia del secolo scorso. Il titolo è sviluppato da Hangar 13, che da Mafia III ha preso le redini della serie, e sarà interamente creato in Unreal Engine 5.

Curiosamente Hangar 13 ha riferito che il gioco sarà anche doppiato interamente in dialetto siciliano per rendere l’atmosfera più autentica e genuina. Per il momento non sono ancora trapelati filmati del gioco doppiati in siciliano, però.

Quando esce e su che piattaforme

L'ultimo trailer ha confermato i vari rumor che giravano da tempo, il gioco uscirà infatti il prossimo 8 agosto 2025 su PS5 e Xbox Series S/X, e anche su PC.

Una buona notizia è che il gioco avrà un prezzo base di soli 49,99 euro, una sorpresa dato che tutti si aspettavano i canonici 70 o 80 euro circa.

Sarà possibile acquistare anche una speciale Deluxe Edition che conterrà:

Gioco completo

Padrino Pack "Lupara Speciale" Shotgun Pistola "Vendetti Speciale" "Immortale" Charm "Padrino" Outfit Coltello "Stiletto Speciale" Limousine "Eckhart Speciale" Cavallo e accessori "Cosimo"

Gatto Nero Pack Pistola "Bodeo Nero" "Velocità" Charm "Gatto Nero" Outfit Macchina da corsa "Carozzella Nero"

Bonus ulteriori Digital Artbook Original Score



Storia

La storia di Mafia: The Old Country è ambientata agli inizi del ‘900 in Sicilia. Il protagonista è Enzo Favara, un giovane desideroso di entrare nel mondo della criminalità organizzata e scalare i ranghi della famiglia Torrisi. Non mancheranno ovviamente clan rivali da affrontare per imporre il potere del Don nell’intera grande isola.

Il focus di Mafia: Terra Madre sarà poi proprio la storia, in quanto lo stesso presidente di Hangar 13, Nick Baynes, ha dichiarato che il titolo vuole essere un ritorno alle origini dei primi capitoli incentrati più sul seguire una trama lineare e molto cinematografica, che alla fine è sempre stata la forza della serie.

Gameplay

L’azione sarà preponderante nel nuovo Mafia.

Il gioco abbandona l’open world introdotto nel terzo capitolo per tornare a una progressione più lineare e guidata dalla storia, ma questo non vuol dire che manchino le sparatorie e tutte le altre scene che hanno reso famosa la saga. Nel primo trailer possiamo infatti già vedere come il titolo pone enfasi sugli scontri a fuoco.

In The Old Country, nonostante l’ambientazione del passato, sarà possibile utilizzare diverse pistole, carabine e poi le proverbiali lupare, per fare fuori i nemici in scontri a fuoco serrati e adrenalinici.

Il secondo e soprattutto il terzo trailer invece ci mostrano diverse sequenze di gameplay, tra sparatorie, combattimenti corpo a corpo e inseguimenti vari. In una scena possiamo vedere il nostro Enzo infiltrarsi in dei luoghi presidiati da alcune guardie, confermando la presenza anche di meccaniche stealth, anche se piuttosto semplici.

Le sparatorie sembrano molto brutali e dinamiche, con la possibilità di cambiare al volo arma, come ad esempio tra una pistola e un fucile a canne mozze. Presenti anche adrenalinici inseguimenti con annesse sparatorie sia a cavallo che con le auto d'epoca. Infine è stato possibile vedere anche uno scontro uno contro uno utilizzando come armi solo dei coltelli.

La cosa più interessante di questo nuovo Mafia: The Old Country è proprio il fatto che non vuole essere un progetto dispersivo, ma vuole concentrarsi su poche cose ma fatte bene, ossia la storia e l'azione, mantenendo inoltre un comparto grafico davvero notevole.

Apprezziamo molto il fatto di non volerlo vendere a prezzo pieno e ci auguriamo che la qualità finale del gioco sia buona, così da dimostrare all'industria che non è sempre necessario creare esperienze enormi da cento e passa ore per dover giustificare il prezzo di un titolo: a volte è meglio fare meno, ma farlo bene, e speriamo che questo nuovo capitolo di Mafia possa essere un esempio di questo tipo, quando uscirà.

Trailer

Il primo teaser di Mafia: The Old Country è arrivato durante la Gamescom 2024 ed è stato un breve trailer narrativo che ha svelato il gioco al mondo.

Durante i The Game Awards 2024 è stato poi mostrato il primo vero trailer del gioco contenente anche scene di gameplay e maggiori informazioni sulla storia.

"Whatever it Takes" Gameplay Trailer

Questo trailer si concentra sulle sequenze di gameplay, tra combattimenti con le armi da fuoco e con i coltelli, e ha annunciato ufficialmente la data d'uscita prevista per l'8 agosto.

Manca ancora qualche mese all'arrivo di Mafia: Terra Madre, e sicuramente vedremo ancora qualcosa prima del lancio. State con noi perché aggiorneremo questo articolo non appena arriveranno ulteriori novità.