Silent Hill f per PS5 è ora disponibile in preordine. Il gioco sarà disponibile a partire dal 25 settembre 2025.

Silent Hill f, chi dovrebbe acquistarlo?

Silent Hill f rappresenta una svolta nella celebre serie targata Konami, ambientando la sua nuova e inquietante storia nel Giappone rurale degli anni '60. Vestirete i panni della giovane Shimizu Hinako, una ragazza apparentemente insignificante che si ritroverà intrappolata in una fitta nebbia spettrale che trasforma la sua tranquilla cittadina in un incubo a occhi aperti. Vi attendono enigmi da risolvere, scelte morali difficili e orrori da affrontare in un'esperienza che unisce folklore giapponese e terrore psicologico.

Il progetto è guidato da una squadra di talenti di assoluto rilievo: la narrazione è firmata da Ryukishi07, celebre per Higurashi When They Cry, mentre il design dei mostri è affidato a kera, artista visionaria ispirata da Silent Hill 2. La colonna sonora è una garanzia di qualità, con il ritorno di Akira Yamaoka, accompagnato da Kensuke Inage per un contrasto musicale tra Fog World e Otherworld.

Con la Day One Edition riceverete, oltre al gioco completo, anche contenuti bonus tra cui l'uniforme alla marinara bianca, l'Omamori: peonia e un pacchetto di oggetti utili in game. Un motivo in più per prenotare subito la vostra copia ed essere pronti a tuffarvi in questa nuova dimensione dell'incubo.

