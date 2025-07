Alla fine è stata confermata la notizia che era nell'aria da fin troppo tempo: nella giornata odierna si svolgerà un nuovo Nintendo Direct, dedicato esclusivamente ai videogiochi di terze parti.

Il Nintendo Direct Partner Showcase del 31 luglio 2025 verrà trasmesso in diretta sul canale YouTube ufficiale di Nintendo Italia, a partire dalle ore 15:00 italiane.

L'evento avrà una durata di circa 25 minuti e potrete visualizzarlo comodamente anche all'interno della seguente notizia, grazie al video che troverete allegato in embed qui di seguito:

L'evento streaming includerà anche sottotitoli in lingua italiana per ogni singolo annuncio, così potrete seguire con naturalezza ogni singola sorpresa che Nintendo ha riservato per voi.

Trattandosi di un Partner Showcase, tutti gli annunci svelati all'interno dell'evento riguarderanno videogiochi sviluppati da team di terze parti: non aspettatevi dunque un largo numero di esclusive, dato che non dovrebbero esserci novità dai team della casa di Kyoto.

Tuttavia, l'evento potrebe essere una grande opportunità di scoprire non solo porting interessanti, ma anche diverse perle dal mondo degli sviluppatori indie.

Dato che Nintendo Switch 2 si è rivelata un enorme successo di mercato (la trovate su Amazon) è plausibile immaginare che sempre più sviluppatori decideranno di supportare le nuove console ibride, anche se bisogna capire quale formato decideranno di adottare.

La maggior parte dei titoli di terze parti sono stati infatti rilasciati sotto forma di Game-Key Card, quei "giochi fisici digitali" che si sono però rivelati particolarmente controversi e che non hanno soddisfatto pienamente tutti gli utenti.

Sarà interessante capire se l'argomento verrà affrontato all'interno del Nintendo Direct, augurandoci che d'ora in avanti ci sia la tendenza a rilasciare sempre più giochi completi in un'unica cartuccia.

Naturalmente anche noi seguiremo l'evento in diretta: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine con notizie dedicate ad eventuali annunci interessanti.