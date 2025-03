Potenza e nostalgia in tasca: Retroid Pocket 5 con schermo OLED!

Il Retroid Pocket 5 è ora disponibile su AliExpress a soli 265,69€ grazie alle promozioni per il 15° anniversario del sito! Questa console portatile retro gaming vanta un processore Snapdragon 865, 8GB di RAM, 128GB di memoria UFS3.1 e un display OLED da 5,5" a 1080p. Con Android 13 preinstallato, Wi-Fi 6 e batteria da 5000mAh, vi garantirà tante ore di divertimento.

Console Retroid Pocket 5, chi dovrebbe acquistarla?

Retroid Pocket 5 è la console portatile perfetta per gli appassionati di retrogaming che desiderano rivivere i classici del passato con hardware all'avanguardia. Con il potente processore Snapdragon 865, 8GB di RAM e un display OLED da 5,5 pollici a 1080p, questa console vi permetterà di emulare senza problemi anche i giochi più impegnativi. A chi è abituato a giocare in movimento e non vuole scendere a compromessi sulla qualità, il Retroid Pocket 5 offre un'esperienza premium grazie alla batteria da 5000mAh, al sistema di raffreddamento attivo e ai controlli personalizzabili con joystick Hall 3D di precisione.

Con Android 13 come sistema operativo, 128GB di memoria UFS 3.1 ultrarapida e connettività Wi-Fi 6, Retroid Pocket 5 è consigliato anche a chi cerca un dispositivo versatile per lo streaming video, la navigazione web e il cloud gaming. I suoi controlli uniti al design elegante e peso di soli 280 grami, lo rendono l'acquisto ideale per chi desidera un'alternativa agli smartphone per l'intrattenimento in mobilità.

A 265,69€ grazie agli sconti e ai coupon per il 15° anniversario di AliExpress, Retroid Pocket 5 rappresenta un investimento perfetto per gli appassionati di retrogaming. Con la sua combinazione di hardware premium, sistema Android 13 e versatilità d'uso, vi permetterà di portare con voi una vasta libreria di classici del passato. Un'opportunità da non perdere per chi cerca un'esperienza di gioco retro di altissimo livello.

