Imperdibili sconti gaming su AliExpress per il 15° anniversario!

Le offerte AliExpress sono finalmente arrivate per celebrare il 15° anniversario del marketplace! Una straordinaria opportunità per tutti gli appassionati di videogiochi che desiderano acquistare accessori, console e periferiche a prezzi vantaggiosi. Approfittate dei codici sconto extra applicabili in base all'importo speso e disponibili per un tempo limitato fino al 26 marzo. Non lasciatevi sfuggire queste promozioni esclusive: i prodotti più richiesti stanno andando velocemente a ruba!

Aliexpress senza segreti: spedizioni in 5 giorni e altre curiosità che forse ignoravi

Offerte AliExpress a tema gaming, perché approfittarne?

Le offerte AliExpress a tema gaming rappresentano un'occasione imperdibile per gli appassionati di videogiochi che desiderano aggiornare la propria postazione senza svuotare il portafoglio. Queste promozioni vi permettono di accedere a periferiche, accessori e componenti di qualità a prezzi significativamente ridotti. Particolarmente consigliate per studenti con budget limitato o per chi vuole costruire una postazione gaming completa approfittando degli sconti per il 15° anniversario della piattaforma.

Codici sconto per il 15° anniversario Aliexpress

ITAS2: 2€ di sconto su un acquisto minimo di 19€

ITAS6: 6€ di sconto su un acquisto minimo di 39€

ITAS8: 8€ di sconto su un acquisto minimo di 59€

ITAS12: 12€ di sconto su un acquisto minimo di 89€

ITAS20: 20€ di sconto su un acquisto minimo di 139€

ITAS40: 40€ di sconto su un acquisto minimo di 239€

ITAS60: 60€ di sconto su un acquisto minimo di 369€

ITAS70: 70€ di sconto su un acquisto minimo di 469€

Nuovi codici:

ASIT4: 4€ di sconto su un acquisto minimo di 29€

ASIT30: 30€ di sconto su un acquisto minimo di 209€

ASIT50: 50€ di sconto su un acquisto minimo di 349€

Le offerte più interessanti a tema gaming

Vi consigliamo di approfittare di queste offerte AliExpress a tema gaming: non solo potrete avere prezzi già scontati, ma anche applicare i codici promozionali per un risparmio ancora maggiore. Ricordatevi che le promozioni sono disponibili fino al 26 marzo e i prodotti più richiesti tendono ad esaurirsi rapidamente. Un'opportunità da cogliere al volo per aggiornare la vostra postazione di gioco senza svuotare il portafoglio!

Vedi offerte su AliExpress