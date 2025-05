Più spazio, più giochi, più divertimento sulla vostra Xbox con WD_BLACK C50, ora in OFFERTA!

Se siete alla ricerca di più spazio di archiviazione per la vostra Xbox Series X|S, questa offerta su Amazon è semplicemente imperdibile. La scheda di espansione WD_BLACK C50 da 1TB è infatti disponibile al prezzo scontato di 122,59€, con un ribasso del 13% rispetto al più recente prezzo minimo di 140,27€. Un'occasione perfetta per espandere la memoria della vostra console senza compromessi in termini di prestazioni.

WD_BLACK C50 1TB, chi dovrebbe acquistarla?

La scheda di espansione WD_BLACK C50 è progettata per offrire un'integrazione perfetta con Xbox Series X e Series S, grazie alla licenza ufficiale Microsoft e alla piena compatibilità con l'Xbox Velocity Architecture. Questo significa che potrete godere di caricamenti rapidissimi, streaming di asset ottimizzato e prestazioni identiche a quelle garantite dal disco interno della console. In altre parole, si tratta di una vera estensione della memoria interna, con tutti i vantaggi che ne derivano.

Con una capacità di 1TB, avrete a disposizione spazio sufficiente per installare i giochi più recenti e pesanti, evitando di doverli cancellare o trasferire continuamente. A differenza delle soluzioni esterne tradizionali, questa scheda plug-and-play consente di avviare direttamente i giochi dalla memoria estesa, senza inutili attese o complicazioni. L'installazione è semplicissima e non richiede alcun intervento sulla console: basta inserirla nello slot dedicato e siete pronti a partire.

Il design industriale, tipico della linea WD_BLACK, si integra perfettamente con lo stile della vostra Xbox, offrendo anche un impatto estetico elegante e coerente. Inoltre, con l'acquisto è incluso un mese di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, per iniziare subito a sfruttare lo spazio extra con centinaia di titoli disponibili.

A questo prezzo, la WD_BLACK C50 da 1TB rappresenta una delle soluzioni più convenienti e performanti per chi vuole davvero giocare di più senza pensieri. Approfittate subito di questa promozione esclusiva prima che termini. Infine, vi consigliamo di leggere la nostra recensione completa del prodotto per ulteriori consigli.

