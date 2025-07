Microsoft non ha ancora annunciato ufficialmente quali giochi lasceranno Xbox Game Pass ad agosto 2025, ma come di consueto possiamo provare a fare qualche previsione basandoci sui titoli entrati nel servizio lo scorso anno.

La regola non scritta secondo cui molti giochi restano nel catalogo per circa dodici mesi rimane un punto di partenza solido, anche se non sempre affidabile.

Tra le abitudini meno amate dagli abbonati c’è proprio la comunicazione “last minute”: di norma, Microsoft avvisa i giocatori con un preavviso di circa due settimane, ma non sono rari i casi in cui alcuni titoli vengano salvati in extremis grazie a nuovi accordi tra publisher e Xbox.

Ecco quindi una lista indicativa (non ufficiale e soggetta a cambiamenti) dei giochi che potrebbero abbandonare Xbox Game Pass nel mese di agosto 2025:

Celeste (dal 1 agosto 2023) – Console, PC, Cloud

Limbo (dal 9 agosto 2023) – Console, PC, Cloud

Firewatch (dal 17 agosto 2023) – Console, PC, Cloud

Sea of Stars (dal 29 agosto 2023) – Console, PC, Cloud

Call of the Wild: The Angler (dal 30 agosto 2023) – Console, PC, Cloud

Creatures of Ava (dal 7 agosto 2024) – Series X|S, PC, Cloud

Atlas Fallen (dal 22 agosto 2024) – Series X|S, PC, Cloud

Core Keeper (dal 27 agosto 2024) – Series X|S, PC, Cloud

Alcuni di questi potrebbero restare più a lungo del previsto, soprattutto se supportati da aggiornamenti o community molto attive.

Altri potrebbero uscire già all'inizio del mese. L’esperienza insegna che le previsioni di questo tipo si rivelano accurate tra il 30 e l’80% dei casi.

Tra questi titoli, la possibile uscita di Sea of Stars e Celeste sarebbe quella più sentita: due indie adorati, profondi e rigiocabili. Se non li avete ancora provati, è questo il momento giusto per farlo.

In attesa della conferma ufficiale, resta il consiglio di sempre: se c’è un gioco che vi interessa davvero, giocatelo ora. Game Pass cambia in fretta. Nel mentre, avete letto quali sono i primi giochi di luglio?