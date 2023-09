WD_BLACK C50 | Recensione - Più spazio per i giochi su Xbox Series X|S

L'avvento delle console di nuova generazione, come Sony PS5 o Xbox Series X|S, ha rappresentato un salto evolutivo notevole nel mondo dei videogiochi. Non stiamo parlando solo di potenza bruta, visto che è normale che quest'ultima aumenti con il passare del tempo, ma, rispetto al passato, anche il sottosistema di archiviazione ha visto un sostanziale boost prestazionale, passando dai lenti hard disk meccanici ai più recenti SSD NVMe.

Tuttavia, così come le caratteristiche tecniche, anche i videogiochi stessi si sono evoluti offrendo mondi immensi e dettagliati, necessitando di sempre più spazio. Di conseguenza, la memoria interna delle console inizia ben presto a scarseggiare dopo solo una manciata di titoli e, proprio per questo motivo, molti sentono l'esigenza di avere un dispositivo di memorizzazione aggiuntivo per espandere lo spazio a disposizione.

In questo scenario, Western Digital, un marchio noto soprattutto alla platea dei giocatori PC, interviene con una proposta che sembra risolvere, almeno in parte, il problema della capacità di archiviazione. Infatti, oggetto di questa recensione è la scheda di espansione WD_BLACK C50, progettata appositamente per gli utenti di Xbox Series X|S.

Fino a poco tempo fa, l'unica possibilità di incrementare la memoria di archiviazione delle console Microsoft era di affidarsi alla scheda di espansione prodotta da Seagate, ma WD ha deciso di entrare in questo mercato offrendo un prodotto che punta a fornire prestazioni equivalenti, ma a un prezzo inferiore.

WD_BLACK C50 è una soluzione plug-and-play che non necessita di alcuna operazione di apertura della console, rendendo l'espansione della memoria un processo semplice e veloce, quasi come inserire una chiavetta USB.

Il tutto, ovviamente, senza compromettere le prestazioni, punto cardine della linea di prodotti WD_BLACK. L'articolo ha ottenuto la licenza Xbox, il che significa che la compatibilità è assicurata, così come la sua qualità.

Abbiamo effettuato un po' di prove sulla nostra Xbox Series X e siamo qui per raccontarvi se questa scheda di espansione mantiene tutte le sue promesse.

Design

Dal punto di vista estetico, la scheda di espansione WD_BLACK C50 ha un design compatto e pulito, presentandosi come una sorta di piccolo monolite nero se inserita all'interno della cover in plastica nera presente in confezione (piuttosto utile in caso di trasporto). Dimensioni compatte (55,6x31,6x 7,7 mm) e robustezza dei materiali rendono questa scheda un accessorio solido e durevole.

L'installazione, come dicevamo qualche riga addietro, è davvero semplicissima: basta inserire la parte metallica (stando attenti al verso) nella console e avrete immediatamente oltre 900GB di spazio per i vostri giochi e applicazioni.

Una volta inserita, la console riconosce automaticamente la scheda, permettendovi di gestire facilmente il vostro spazio di archiviazione aggiuntivo direttamente dalle impostazioni.

Prestazioni

Ma come si comporta effettivamente la WD_BLACK C50 in un utilizzo quotidiano? È in grado di soddisfare le crescenti esigenze di archiviazione dei giocatori? E come si posiziona rispetto al diretto concorrente, la Seagate Xbox Storage Expansion Card? Ora rispondiamo a queste e altre domande.

Dal punto di vista delle prestazioni, la WD_BLACK C50 non delude. Con tempi di trasferimento dati elevati, è particolarmente utile quando si tratta di spostare file di grandi dimensioni tra la memoria interna della console e la scheda di espansione e viceversa.

Le prestazioni non deludono, con 2.400 MB/s per dati non compressi e 4.800 MB/s per quelli compressi.

Ovviamente, il dispositivo sfrutta la tecnologiaquando si tratta di trasferire grosse moli di dati dalla periferica alla memoria RAM di sistema, così da essere pronti per essere utilizzati dai videogiochi in brevissimo tempo.

Per quanto riguarda le velocità dichiarate, si parla di 2.400 MB/s per i dati non compressi e 4.800 MB/s per quelli compressi, valori molto simili a quelli della stessa memoria integrata nelle console di casa Microsoft.

Dai test effettuati, abbiamo verificato che l'avvio delle applicazioni è leggermente più lento rispetto alla memoria interna. Si tratta, nel caso dei videogiochi più "pesanti", di pochi secondi di differenza, che in pratica non pregiudicano assolutamente l'esperienza complessiva.

Questa lieve riduzione delle prestazioni si nota principalmente durante il trasferimento da memoria interna alla scheda, specialmente con titoli di dimensioni ampie; tale operazione potrebbe richiedere un tempo leggermente superiore rispetto all'operazione inversa. Niente di impattante, ma va comunque fatto notare, soprattutto se intendete spostare diversi giochi sul dispositivo.

Inoltre, per quanto riguarda l'avvio, la funzionalità Quick Resume contribuirà a rendere praticamente nulla la differenza dopo il primo lancio di un gioco.

Complessivamente, pur non essendo l'SSD più veloce sul mercato, WD_BLACK C50 è sufficientemente vicino in termini di prestazioni alla memoria interna di Xbox Series X|S da rendere le differenze veramente impercettibili a meno di non effettuare un confronto diretto.

Tuttavia, bisogna tener conto di alcune limitazioni, come la disponibilità unicamente delle due varianti da 1 TB e 512 GB (le trovate entrambe su Amazon). Ad esempio, la Seagate Xbox Storage Expansion Card offre anche una versione da 2 TB, fattore che potrebbe rendere la WD_BLACK C50 un po' limitata per gli utenti più esigenti in termini di spazio. Questo è un vero peccato in prospettiva futura, in quanto le dimensioni dei videogiochi stanno crescendo a vista d'occhio.

In definitiva

La scheda di espansione di memoria WD_BLACK C50 si presenta come un prodotto fortemente consigliato a chi vuole vivere un'esperienza di gioco su Xbox Series X|S senza alcuna preoccupazione (o quasi) per lo spazio di archiviazione.

La compatibilità nativa con la funzionalità Quick Resume e con Xbox Velocity Architecture è una carta vincente, offrendo prestazioni di lettura in linea con il sistema integrato della console. Questo significa che non noterete alcuna reale differenza nel tempo di caricamento dei giochi o nell'esecuzione generale (almeno dopo il primo avvio), indipendentemente dal fatto che i dati siano memorizzati sulla console o sulla scheda di espansione.

Inoltre, l'installazione "Plug & Play" è così semplice che rende il prodotto accessibile anche per gli utenti meno esperti di tecnologia.

Il rapporto prezzo/prestazioni pone la WD_BLACK C50 in vantaggio rispetto alla rivale Seagate Xbox Expansion Card, sebbene, rispetto a quest'ultima, manchi il taglio da 2 TB. In ogni caso va precisato che non parliamo di un prodotto economico, ma è doveroso considerare che ci troviamo di fronte a un mercato altamente specializzato, con pochi concorrenti.

Inoltre, Western Digital da sempre fornisce prodotti dall'alta qualità e affidabilità, fattore che dovrebbe far stare tranquilli gli utenti in caso di acquisto. Ne approfittiamo anche per segnalare che all'interno della confezione trovate un voucher per riscattare un mese di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate (valido solo nel caso di nuovi account).