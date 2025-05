Pikmin: merchandise esclusivo disponibile su My Nintendo Store!

Nintendo ha appena lanciato una nuova linea di merchandise esclusivo dedicato ai Pikmin, le adorabili creature metà pianta e metà animaletto nate dalla mente di Shigeru Miyamoto. Una collezione imperdibile per tutti i fan della serie che vogliono portare un tocco di colore, natura e fantasia nella propria quotidianità, grazie a prodotti ufficiali e ricercati disponibili unicamente sul My Nintendo Store, l’e-commerce ufficiale di Nintendo.

Vedi offerte su My Nintendo Store

Merchandise Pikmin, perché acquistarlo?

Tra i nuovi articoli già disponibili trovate l’asciugamano da viso di Pikmin, perfetto per l’estate e decorato con i personaggi della serie, insieme a due originali spille: la spilla Pikmin roccioso e la spilla Pikmin gelato, ideali per personalizzare zaini, giacche o astucci. Ogni oggetto è curato nei minimi dettagli ed è pensato per gli appassionati più affezionati che cercano prodotti ufficiali Nintendo non reperibili altrove.

Ma la collezione non si ferma qui: in My Nintendo Store troverete anche tantissimi altri articoli ispirati a Pikmin, tra cui magliette colorate, cartelline portadocumenti, vasi da fiore, foglietti adesivi e astucci trasparenti, tutti arricchiti con illustrazioni uniche e materiali di alta qualità. Alcuni prodotti sono disponibili in quantità limitate, quindi il consiglio è di non aspettare troppo: i pezzi più ambiti potrebbero andare a ruba!

E per chi ama combinare l’universo Nintendo con il mondo delle costruzioni, è disponibile anche il set LEGO Super Mario – Mario e Kart standard, un’aggiunta perfetta alla vostra collezione per vivere un’avventura creativa e dinamica direttamente a casa vostra.

Non perdete l’occasione di accedere a una selezione di articoli esclusivi, ufficiali e pensati appositamente per i fan Nintendo. Visitate subito My Nintendo Store e lasciatevi conquistare dal nuovo merchandising Pikmin!

Vedi offerte su My Nintendo Store