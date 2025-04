Nintendo Switch 2: Nuovi accessori e giochi in preorder su My Nintendo Store!

Nintendo ha appena dato il via a nuovi preordini dedicati alla nuova Nintendo Switch 2, proponendo una selezione imperdibile di giochi, amiibo e accessori esclusivi sul My Nintendo Store, l’e-commerce ufficiale che racchiude tutta l’esperienza Nintendo in un unico luogo. Grazie a queste nuove offerte, potrete prepararvi al meglio al lancio della nuova console, previsto per il 5 giugno 2025, assicurandovi titoli e gadget straordinari.

Nintendo Switch 2: perché preordinare ora?

Tra le novità disponibili trovate Mario Kart World e Donkey Kong Bananza, entrambi proposti in versione sia fisica sia digitale. Mario Kart World rappresenta una rivoluzione nella celebre serie di corse, con gare open world fino a 24 giocatori, mentre Donkey Kong Bananza promette un’avventura ricca di azione e simpatia nello stile iconico della saga.