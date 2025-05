Il set MEGA di Pikachu è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 21%! Il prezzo passa da 20,24€ a 15,99€ per questo fantastico set da costruzione in stile pixel art che vi riporterà ai classici videogiochi Pokémon. Con i suoi 400 pezzi, potrete assemblare un Pikachu alto 15,2 cm e scegliere se esporlo sulla base inclusa o appenderlo alla parete grazie all'incisione sul retro. Un oggetto da collezione imperdibile per gli appassionati, con licenza ufficiale The Pokémon Company.

Set MEGA di Pikachu, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set MEGA di Pikachu è l'acquisto perfetto per gli appassionati di Pokémon dai 13 anni in su che desiderano combinare la passione per il collezionismo con il piacere della costruzione. Con i suoi 400 pezzi che ricreano fedelmente l'iconico Pikachu in stile pixel art retrò, questo set soddisfa l'esigenza di avere un pezzo da esposizione unico e nostalgico che richiama i primi videogiochi della serie. La costruzione, alta 15,2 cm una volta completata, rappresenta un'attività rilassante e gratificante per chi ama dedicarsi a progetti creativi con le proprie mani.

Grazie alla sua versatilità di esposizione, con base piana inclusa e incisione sul retro per appenderlo a parete, questo set risponde alle esigenze di chi desidera personalizzare la propria stanza, ufficio o spazio gaming con un elemento decorativo di qualità. La licenza ufficiale The Pokémon Company International garantisce inoltre l'autenticità del prodotto, rendendolo particolarmente appetibile per i collezionisti più esigenti che vogliono arricchire la propria collezione con un pezzo di design che coniuga tradizione e modernità in un formato compatto ma d'effetto.

A 15,99€ invece di 20,24€, il set MEGA di Pikachu rappresenta un'occasione imperdibile per gli appassionati di Pokémon e per i collezionisti. Vi consigliamo l'acquisto non solo per il rapporto qualità-prezzo, ma anche per la licenza ufficiale che garantisce fedeltà al personaggio originale. Un regalo perfetto per chi ama i Pokémon e desidera un elemento decorativo unico e personalizzato.

Vedi offerta su Amazon