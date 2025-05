La nuova serie Pokémon arriva in Italia: ecco i dettagli

Il franchise di Pokémon è sempre vissuto con una serie animata al suo fianco, e l'epoca storica attuale non è da meno perché la seconda stagione di Pokémon Orizzonti arriva in Italia.

The Pokémon Company ha annunciato che la seconda stagione della nuova serie animata, intitolata Pokémon Orizzonti - Stagione 2: Alla ricerca di Laqua, è disponibile a partire da oggi con i suoi primi 15 episodi.

Gli episodi inediti verranno trasmessi dal lunedì al venerdì alle ore 15:40 su Boing. Per chi non riuscisse a sintonizzarsi in tempo, ogni episodio sarà disponibile poco dopo sulla Boing App, permettendo ai fan di recuperare la visione in qualsiasi momento.

The Pokémon Company International ha inoltre confermato che gli episodi successivi della stagione arriveranno nel corso dell'anno.

La sinossi ufficiale di Orizzonti Pokémon - Stagione 2: Alla ricerca di Laqua anticipa nuove sfide e scoperte:

«L’avventura di Liko e Roy prosegue mentre girano per il mondo in cerca dei rimanenti Sei Eroi e della leggendaria terra di Laqua. Ma per crescere come Allenatori di Pokémon devono affrontare una nuova sfida: il terallenamento. Viaggiando in tutta Paldea, Liko, Roy e Dot devono perfezionare la tecnica della teracristallizzazione e lottare con i formidabili Capipalestra della regione. Poi Liko, Roy e gli altri Locomonauti riprendono la ricerca dei Sei Eroi, incluso il Rayquaza nero, e fanno a gara con gli Esploratori per scoprire i segreti che si celano dietro Terapagos e trovare finalmente la via che li condurrà a Laqua.»

Un nuovo trailer ufficiale è stato rilasciato per l'occasione, offrendo un'anteprima delle straordinarie avventure che attendono i protagonisti e introducendo i nuovi elementi narrativi e di gameplay, come il terallenamento e la teracristallizzazione visti all'interno in Pokémon Scarlatto e Violetto, direttamente ispirati ai recenti videogiochi della serie.

Eccolo qui:

Oltre alla programmazione degli episodi, The Pokémon Company International ha riservato una sorpresa esclusiva per i fan italiani.

Il celebre fumettista e youtuber Sio ha avuto l'opportunità di visitare gli studi di produzione dei Pokémon a Tokyo. Questa esperienza unica sarà raccontata direttamente da Sio sulla Boing App e sul suo canale YouTube ufficiale, dove i fan potranno scoprire retroscena, curiosità e dettagli inediti sul mondo Pokémon, visti con gli occhi di uno dei creatori di contenuti più amati in Italia.