Attraverso un comunicato stampa, Edizioni BD e J-POP Manga hanno reso disponibile il calendario delle uscite previste a settembre 2025. Da segnalare l'artbook NieR Art - Koda Kazuma Artworks e la ristampa dello shonen calcistico Inazuma Eleven.

NieR Art - Koda Kazuma Artworks

Le eccezionali illustrazioni di Kazuma Koda, acclamato concept artist di videogiochi, cinema e animazione, sono finalmente svelate al pubblico, in un artbook dedicato ai mondi decadenti e inquietanti della serie videoludica NieR. Oltre alla concept art dei pluripremiati giochi NieR:Au tomata, NieR Re[in]carnation e NieR Replicant ver.1.22474487139, il volume include immagini promozionali per lo spettacolo teatrale YoRHa, copertine di album, schizzi, nuovi splendidi disegni esclusivi e commenti dell’artista. Un fiume di immagini straordinarie, tra sfondi evocativi e scene mozzafiato, fondamentale per i fan di NieR e per tutti i lettori assetati di illustrazione di alto livello.

Cosmos 1

Kaede Mizumori non è uno studente delle superiori come gli altri: ha la capacità di distinguere cosa è vero e cosa no nelle parole delle altre persone, svelando ogni potenziale bugia. Sebbene non ami farsi nota – re facendo sfoggio di questa abi – lità, l’incontro con la misteriosa Rin Homura lo costringerà a cambiare decisamente rotta. Lei è la severa investigatrice di una compagnia di assicurazioni intergalattica e ha bi – sogno dell’aiuto di Kaede per pro – seguire le sue indagini… su cittadini extraterrestri in visita sulla Terra! Un esaltante dramma fantascientifico, tra epiche battaglie, alieni in inco – gnito e astronavi nascoste.

Inazuma Eleven 1

La squadra di calcio della scuola media Raimon è in grave difficoltà. Nonostante il glorioso passato, oggi è perennemente sotto organico e composta da giocatori più propensi a poltrire che ad allenarsi. Per evitare di essere sciolto per sempre, il team dovrà superare una sfida all’appa – renza impossibile: battere gli avver – sari più forti della zona. Toccherà a Mamoru Endou, portiere e capitano, trovare nuovi membri motivati a far rinascere la squadra. Il nuovo gruppo sarà sufficiente a salvare il Raimon dal disastro?

La Storia di Genji 1

Dal talento di Waki Yamato (Una Ragazza alla Moda), una delle mangaka più amate di sempre, arriva un fumetto leggendario, che adatta con grazia e maestria quello che viene considerato il primo romanzo della letteratura giapponese, il Genji monogatari (“Il racconto di Genji”) di Murasaki Shikibu, capolavoro assoluto dell’XI secolo. Per ragioni politiche Genji, figlio dell’Imperatore e di una sua consorte, viene fatto adottare a un clan esterno alla famiglia imperiale ed è costretto a iniziare la sua carriera a corte come semplice funzionario. Tra amori, dolori e intrighi di palazzo, ha così inizio la leggenda di uno dei più grandi seduttori del mondo letterario, le cui storie affascinano i lettori dopo oltre mille anni.

Rairairai 1

Sumire Ichigaya non se la passa granché bene. È sommersa dai debiti, circondata da vicini rumorosi, deve sgomitare per non lasciarsi soffiare gli ultimi pasti in sconto al supermercato e ha un lavoro senza futuro come sterminatrice di viscidi parassiti provenienti dallo spazio, lascito di un’invasione aliena fallita circa cinquant’anni prima. Sembra che le cose non possano andare peggio di così, finché non viene rapita dagli alieni e si risveglia con un nuovo braccio mostruoso, dotato di una mente propria la cui voce scurrile le rimbomba nella testa! Ora Sumire è ancora sommersa di bollette da pagare ma deve anche preoccuparsi di inquietanti mostri extraterrestri e di una compagnia militare che le dà la caccia per sottoporla ad autopsia, le cose per lei smetteranno mai di fare schifo?

Il calendario completo delle uscite Edizioni BD e J-POP Manga di settembre 2025

