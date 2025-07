L’estate è finalmente arrivata, e con lei anche le tanto attese offerte estive EMP, pensate per chi vuole rinfrescare il guardaroba senza svuotare il portafoglio. Se ami indossare capi che parlano di te, delle tue passioni e del tuo stile unico, questo è il momento giusto per fare il pieno di T-shirt, top, vestiti, pantaloncini da mare e costumi con sconti davvero imperdibili.

Vedi offerte EMP

Fino al 50% di sconto su una selezione esclusiva

EMP ha scelto per te una selezione speciale di capi estivi con sconti fino al 50%. Sì, hai letto bene: metà prezzo su tanti articoli come T-shirt, top freschi e colorati, vestiti leggeri perfetti per le giornate più calde, pantaloncini da mare per essere pronti a qualsiasi avventura estiva e costumi da bagno per vivere il mare o la piscina con stile. Questa promozione è però limitata nel tempo e nelle disponibilità, quindi ti conviene muoverti in fretta: una volta esaurite le scorte, i prezzi torneranno normali.

Un extra 20% di sconto su (quasi) tutto!

Per rendere le tue spese ancora più vantaggiose, EMP regala un 20% di sconto extra da utilizzare su quasi tutto il catalogo online. Basta inserire il codice SAVE al momento dell’acquisto e vedrai il prezzo calare direttamente nel carrello. Attenzione però: il codice è valido solo per ordini online di almeno 49,99€ e l'offerta è valida fino all’8 luglio.

Le offerte estive EMP rappresentano una collezione di abbigliamento e accessori estivi pensata per chi vuole esprimere la propria personalità attraverso lo stile. I capi sono ispirati a musica, cinema e cultura pop, realizzati con materiali adatti al clima estivo. Vi consigliamo l'acquisto perché uniscono stile, qualità e convenienza in una sola soluzione, permettendovi di indossare capi che riflettono davvero le vostre passioni. Con promozioni a tempo limitato e scorte limitate, è l'occasione perfetta per equipaggiarvi per l'estate risparmiando considerevolmente.

