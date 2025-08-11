La tradizione di sfida estrema che ha reso celebre Ninja Gaiden si prepara a confrontarsi con le esigenze di un pubblico più ampio. Il quarto capitolo della saga (che abbiamo provato in anteprima), frutto della collaborazione tra Team Ninja e PlatinumGames, introdurrà una modalità inedita pensata per accompagnare i giocatori meno esperti senza snaturare la natura spietata del franchise. Un equilibrio delicato tra accessibilità e identità storica, che potrebbe ridefinire l’approccio della serie.

Masakazu Hirayama, direttore di Team Ninja, ha svelato i dettagli della Hero Mode, una funzione che attiva automaticamente sistemi di assistenza in combattimento.

Oltre a parata e schivata automatiche, questa modalità è pensata come percorso di crescita: i giocatori possono disattivare progressivamente le assistenze, passando prima alla parata manuale, poi alla schivata, fino a gestire ogni aspetto della lotta. Un metodo che richiama l’allenamento delle arti marziali tradizionali, basato su ripetizione e miglioramento costante.

Il terzo capitolo della serie è ricordato come il punto più debole proprio per aver abbassato l’asticella della sfida, un errore che Team Ninja non vuole ripetere.

La Master Ninja difficulty, sbloccabile dopo le 15-20 ore necessarie per completare la campagna, resta il vertice dell’esperienza per i veterani. Accanto alla storia principale, Ninja Gaiden 4 offrirà anche la modalità Purgatory e missioni sfida per i giocatori più esperti.

L’influenza di PlatinumGames promette combattimenti spettacolari, ma Team Ninja assicura che il cuore brutale della serie resterà intatto. Secondo Hirayama, l’intento è rassicurare chi teme un’esperienza troppo facile: ci saranno strumenti per crescere come giocatori, fino a padroneggiare ogni aspetto dell’arte ninja.

Ninja Gaiden 4 uscirà il 21 ottobre su Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC. Una demo giocabile sarà disponibile alla Gamescom, dal 20 al 24 agosto, presso lo stand Xbox: un’anteprima perfetta per capire se l’equilibrio tra accessibilità e sfida sia stato davvero raggiunto.