Il Lenovo LOQ 15" vi aspetta su Amazon a 999€ invece di 1.199€, per un risparmio del 17%! Questo notebook gaming è equipaggiato con la nuovissima NVIDIA GeForce RTX 5050 da 8GB GDDR7 e processore Intel Core i5-13450HX, garantendovi prestazioni eccezionali. Con 16GB di RAM e 512GB SSD, più il display FHD 144Hz con G-Sync, vi offrirà un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente.

Lenovo LOQ 15", chi dovrebbe acquistarlo?

Il Lenovo LOQ 15" si rivolge principalmente ai gamer alle prime armi che desiderano entrare nel mondo del gaming con un dispositivo potente ma accessibile. Grazie alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5050 e al processore Intel Core i5-13450HX, questo notebook vi permetterà di affrontare i titoli più recenti con prestazioni elevate. È perfetto anche per studenti o professionisti creativi che hanno bisogno di un computer versatile per editing video, streaming e multitasking intensivo.

Con il suo schermo da 15.6" a 144Hz e la tecnologia NVIDIA G-Sync, il Lenovo LOQ 15" soddisfa le esigenze di chi cerca fluidità visiva e reattività durante le sessioni di gioco competitive. I 16GB di RAM e l'SSD da 512GB garantiscono tempi di caricamento rapidi e multitasking senza rallentamenti. L'inclusione di 3 mesi di PC Game Pass vi darà accesso immediato a centinaia di titoli, mentre l'intelligenza artificiale Lenovo AI Engine+ ottimizza automaticamente le prestazioni per ogni utilizzo.

A 999€ invece di 1.199€, il Lenovo LOQ 15" rappresenta un'opportunità eccezionale per entrare nel mondo del gaming con hardware di ultima generazione. La combinazione di schermo 144Hz con G-Sync, tastiera retroilluminata e l'innovativo AI Engine+ per l'ottimizzazione automatica delle prestazioni lo rendono ideale sia per il gaming che per la produttività. I 3 mesi inclusi di PC Game Pass completano un pacchetto dal valore imbattibile per chi cerca prestazioni professionali.

