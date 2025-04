Non eliminare più i tuoi giochi preferiti: questa scheda di espansione per Xbox è oggi in OFFERTA!

Se volete espandere la memoria della vostra Xbox Series X|S senza compromettere le prestazioni, l'offerta attuale su Amazon per la WD_BLACK C50 Expansion Card da 512GB rappresenta una delle occasioni più vantaggiose del momento. Disponibile a soli 93,69€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo consigliato di 139,99€, questa scheda è una soluzione ideale per chi desidera aumentare lo spazio disponibile per giochi e contenuti digitali.

WD_BLACK C50 512GB Expansion Card, chi dovrebbe acquistarla?

La WD_BLACK C50 512GB Expansion Card è sviluppata in collaborazione con Xbox e gode della licenza ufficiale per funzionare perfettamente con le console di nuova generazione Series X e Series S. Grazie al supporto della Xbox Velocity Architecture, offre prestazioni identiche a quelle dell'SSD interno della console, permettendovi di avviare i giochi con la massima velocità, senza compromessi in termini di fluidità o reattività.

Uno degli aspetti più apprezzati di questo prodotto è la sua installazione semplicissima: basta inserirla nello slot dedicato e la vostra console la riconoscerà immediatamente, senza la necessità di smontaggi o configurazioni complesse. Inoltre, con 512GB aggiuntivi a disposizione, avrete finalmente la libertà di installare più giochi contemporaneamente, evitando di doverli eliminare per far spazio ai nuovi titoli più pesanti.

Il design in stile industriale, tipico della linea WD_BLACK, non solo si integra perfettamente con l'estetica della vostra Xbox, ma garantisce anche una costruzione solida e affidabile. A rendere l'offerta ancora più interessante è la presenza di un mese incluso di Xbox Game Pass Ultimate, che vi consente di accedere a una vasta libreria di giochi senza costi aggiuntivi.

A questo prezzo e con tali caratteristiche, la WD_BLACK C50 da 512GB è una scelta eccellente per chi cerca uno storage esterno per Xbox veloce, sicuro e ufficialmente compatibile. Se volete migliorare la vostra esperienza di gioco, non lasciatevi sfuggire questa offerta. Inolte, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione completa per maggiori informazioni.

Vedi offerta su Amazon