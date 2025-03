Non eliminare più i tuoi giochi preferiti: acquista ora la scheda di espansione WD_BLACK C50 in SCONTO!

Proseguono le occasioni imperdibili con la Festa delle Offerte di Primavera Amazon, e tra le promozioni più interessanti dedicate ai videogiocatori spicca la scheda di espansione WD_BLACK C50 da 1TB per Xbox, ora disponibile su Amazon a soli 128,99€, con uno sconto del 5% rispetto al recente prezzo più basso di 135,99€. Non dimenticate di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le migliori offerte in corso.

WD_BLACK C50 1TB, chi dovrebbe acquistarlo?

WD_BLACK C50 rappresenta la soluzione perfetta per chi desidera espandere lo spazio di archiviazione della propria Xbox Series X|S senza rinunciare alle prestazioni native della memoria interna. Grazie alla piena compatibilità con Xbox Velocity Architecture, questa scheda consente di caricare i giochi con la stessa velocità e fluidità offerte dal disco interno, assicurando un’esperienza di gioco sempre reattiva e immersiva.

Il design plug-and-play, supportato da licenza ufficiale Xbox, garantisce un'installazione immediata e senza complicazioni: vi basta inserirla nella porta dedicata della console per iniziare subito a giocare. Inoltre, il design compatto e industriale firmato WD_BLACK si integra perfettamente con l’estetica delle console Xbox, rendendola un accessorio non solo utile ma anche elegante.

Con 1TB di spazio aggiuntivo, potete archiviare più titoli AAA senza dover cancellare vecchi giochi o trasferirli continuamente da un’unità esterna. Questo significa più tempo per giocare e meno attese. In più, l'acquisto della WD_BLACK C50 include anche un mese di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, che vi permette di provare subito centinaia di giochi senza costi aggiuntivi.

Se volete dare nuova vita alla vostra Xbox Series X|S, questa è l'occasione giusta. Approfittate dello sconto su Amazon e assicuratevi una delle migliori schede di espansione oggi disponibili per console Microsoft.

Vedi offerta su Amazon