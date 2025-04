Nintendo Switch 2: Mario Kart, Zelda e altri titoli già disponibili in PREORDER!

Nintendo ha appena aperto le prenotazioni per Nintendo Switch 2 e i suoi primi, attesissimi giochi. Si tratta di una line-up esplosiva che include alcuni dei franchise più amati di sempre, con versioni ottimizzate per la nuova console in arrivo. Con un lancio previsto per il 5 giugno 2025, avete l’occasione di assicurarvi fin da subito alcuni dei migliori titoli Nintendo, aggiornati graficamente e pronti a sfruttare tutta la potenza della prossima generazione.

Prenota i giochi Nintendo Switch 2

Giochi Nintendo Switch 2, perché prenotare ora?

Tra le uscite più attese troviamo Mario Kart World, una rivoluzione per il franchise che introduce gare fino a 24 giocatori e una modalità esplorativa open world. Questo nuovo capitolo promette un’esperienza completamente diversa da quella classica, offrendo libertà d’azione e tantissimi contenuti inediti. Subito dopo spiccano due edizioni speciali dedicate a The Legend of Zelda, ossia Tears of the Kingdom e Breath of the Wild, entrambe rimasterizzate per sfruttare il nuovo hardware con risoluzione potenziata, HDR e caricamenti rapidi.

Ma la proposta non finisce qui. Se amate gli RPG giapponesi, non potete perdervi Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster, una versione aggiornata dello storico titolo di Square Enix con grafica in alta definizione, musiche rimasterizzate e nuovi contenuti. A completare l’offerta c’è Street Fighter 6 – Years 1-2 Fighters Edition, la versione definitiva del picchiaduro Capcom, che racchiude tutti i lottatori e le espansioni delle prime due stagioni, pronta a debuttare anche su Nintendo Switch 2.

Tutti questi titoli possono essere prenotati subito su Amazon, in edizioni fisiche pensate per collezionisti e fan di lunga data. Non solo avrete la certezza di riceverli al lancio, ma potrete anche approfittare di eventuali offerte prenotazione e garantire la vostra copia prima che vadano esaurite.

Nintendo Switch 2 e i suoi giochi di lancio saranno disponibili per un periodo limitato in preordine: se volete vivere al meglio questa nuova era del gaming firmata Nintendo, il momento di agire è adesso.

Giochi Nintendo Switch 2 in preorder