Gli auricolari Black Shark Lucifer T6 sono disponibili su Amazon a soli 23,99€ ma potete attivare il coupon del 25% presente in pagina per ottenere uno sconto e abbassare il prezzo fino a 17,99€. Questi auricolari gaming vi offriranno una latenza ultra-bassa di 0,035s perfetta per i giochi competitivi, 28 ore di autonomia totale e tecnologia Bluetooth 5.3 per una connessione stabile.

Il coupon è valido fino a lunedì 30 giugno, salvo esaurimento.

Auricolari Black Shark Lucifer T6, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari Black Shark Lucifer T6 sono particolarmente consigliati a tutti i gamer che cercano un vantaggio competitivo nelle loro sessioni di gioco. Grazie alla latenza ultra-bassa di 0,035 secondi e all'audio spaziale dedicato, vi permetteranno di percepire ogni movimento nemico e reagire istantaneamente durante le partite online. La modalità gaming ottimizzata e la compatibilità universale con console, PC e dispositivi mobili li rendono ideali per chi gioca su diverse piattaforme.

Gli auricolari Black Shark Lucifer T6 sono dotati di driver da 10mm che garantiscono un audio di qualità superiore. Il Bluetooth 5.3 assicura connessioni stabili fino a 10 metri mentre la doppia cancellazione del rumore ENC ottimizza le comunicazioni vocali, e la certificazione IPX5 li protegge da sudore e schizzi.

Con un coupon del 25% a soli 17,99€, questi auricolari vi offrono prestazioni da gaming professionale a un costo accessibile. L'autonomia di 28 ore totali e la compatibilità universale con tutti i dispositivi li rendono perfetti sia per lunghe sessioni di gioco che per l'uso quotidiano. Vi consigliamo questo acquisto per la combinazione vincente di tecnologia, comfort prolungato e prezzo competitivo.

