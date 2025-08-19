Su Amazon trovate in offerta la MSI Claw A1M, la console portatile gaming con processore Intel Core Ultra 5 135H, 16GB di RAM e SSD da 512GB. Con il suo display da 7" Full HD a 120Hz e i sensori ad effetto Hall ultra precisi, vi garantirà un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Attualmente è disponibile al minimo storico di 431,14€ invece di 456,60€.

Prodotto in caricamento

MSI Claw A1M, chi dovrebbe acquistarla?

MSI Claw A1M si rivolge ai gamer che cercano la massima libertà di movimento senza rinunciare alle prestazioni. Questa console portatile è perfetta per chi desidera giocare ai titoli AAA ovunque si trovi, grazie al potente processore Intel Core Ultra 5 135H e alla grafica Intel Arc integrata. Il design ergonomico e i controlli ad effetto Hall garantiscono sessioni di gioco prolungate e precise, mentre lo schermo Full HD a 120Hz offre un'esperienza visiva coinvolgente anche in mobilità.

Dispone di 16GB di RAM LPDDR5 e SSD da 512GB per prestazioni fluide. Il display da 7 pollici Full HD a 120Hz con tecnologia touch e 500 nits di luminosità garantisce immagini nitide e responsive. Include sensori ad effetto Hall per controlli precisi, sistema di raffreddamento Cooler Boost HyperFlow e porta Thunderbolt 4 per connettività avanzata.

Al minimo storico di 431,14€, MSI Claw A1M rappresenta un'opportunità eccellente per entrare nel mondo del gaming portatile di fascia alta. Vi consigliamo questo acquisto per la combinazione vincente di prestazioni elevate, design ergonomico studiato su migliaia di dati e funzionalità come i controlli ad effetto Hall e il sistema di raffreddamento ottimizzato.

Vedi offerta su Amazon