MSI Claw 8 AI+ è finalmente qui! Una console portatile top di gamma per i gamer più esigenti

Amanti delle console portatili, oggi potete acquistare un nuovo gioiellino! MSI Claw 8 AI+ vi offre un'esperienza di gioco portatile senza compromessi a 1.099,00€ su Amazon! Equipaggiata con il potente processore Intel Core Ultra 7 258V e display touch da 8" a 120Hz, questa console garantisce prestazioni straordinarie per tutti i vostri giochi. Con batteria da 80Wh, illuminazione RGB personalizzabile e sistema di raffreddamento avanzato, rappresenta la scelta perfetta per il gaming in mobilità. Nella confezione è inclusa anche la pratica custodia da viaggio!

MSI Claw 8 AI+, chi dovrebbe acquistarla?

MSI Claw 8 AI+ è la console portatile ideale per i giocatori appassionati che non vogliono rinunciare alle prestazioni anche in mobilità. Con il potente processore Intel Core Ultra 7 258V e il display da 8 pollici a 120 Hz con colori sRGB al 100%, vi conquisterà se cercate un'esperienza di gioco immersiva ovunque vi troviate. La batteria da 80 Wh garantisce lunghe sessioni di gioco, mentre il sistema di dissipazione termico avanzato mantiene le prestazioni ottimali anche durante l'uso intensivo.

I professionisti creativi e gli utenti che necessitano di un dispositivo versatile troveranno nella MSI Claw 8 AI+ un alleato prezioso. Le due porte Thunderbolt 4 vi permettono di collegare display esterni, GPU aggiuntive e vari accessori, trasformando questa console in un mini-PC all'occorrenza. L'avanzata NPU per l'accelerazione AI e i 32GB di RAM LPDDR5x la rendono eccezionale anche per applicazioni produttive, mentre la custodia da viaggio inclusa completa un pacchetto perfetto per chi è sempre in movimento.

A 1.099€, la MSI Claw 8 AI+ rappresenta un investimento eccellente per chi cerca una console portatile di fascia alta. La combinazione di potenza computazionale, display di qualità e lunga autonomia la rende ideale per gaming in movimento. Inclusa nella confezione anche la pratica custodia da viaggio, completando un'offerta che non deluderà gli appassionati di videogiochi che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità dell'esperienza ludica.

