Metro Exodus Complete Edition: l'esperienza post-apocalittica definitiva su PS5 a un SUPER PREZZO!

​Se siete appassionati di giochi post-apocalittici e desiderate vivere un'esperienza coinvolgente sulla vostra PlayStation 5, non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon: Metro Exodus Complete Edition è disponibile al prezzo scontato di 20,99€, con un risparmio dell'11% rispetto al prezzo precedente di 23,49€.​

Metro Exodus Complete Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Metro Exodus Complete Edition vi trasporta in un mondo devastato da una guerra nucleare, seguendo le vicende di Artyom e dei suoi compagni mentre fuggono dalla metropolitana di Mosca a bordo dell'Aurora, una locomotiva che li condurrà attraverso le terre desolate della Russia. Questo titolo combina elementi di sparatutto in prima persona, survival horror e stealth, offrendo un gameplay variegato e avvincente.​

Ottimizzato per PlayStation 5, il gioco offre una grafica straordinaria con una risoluzione fino a 4K dinamici e 60 fotogrammi al secondo, supportando l'illuminazione ray tracing per effetti visivi ancora più realistici. Grazie all'SSD della console, i tempi di caricamento sono notevolmente ridotti, permettendo un'esperienza di gioco più fluida e immersiva.​

La Complete Edition include il gioco base e tutti i contenuti scaricabili rilasciati: The Two Colonels e Sam's Story. In "The Two Colonels", vivrete una storia intensa e claustrofobica nei tunnel sotterranei, mentre in "Sam's Story" accompagnerete un ex marine americano nella sua avventura attraverso ambienti più aperti e pericolosi.​

Durante il vostro viaggio, esplorerete ambientazioni dettagliate e affronterete nemici umani e mutanti in combattimenti strategici. Potrete raccogliere risorse, creare modifiche sul campo al vostro arsenale di armi artigianali e adattare il vostro stile di gioco alle diverse situazioni. Il ciclo giorno-notte e il sistema meteorologico dinamico aggiungono ulteriore profondità all'esperienza di gioco.

Non perdete l'opportunità di aggiungere Metro Exodus Complete Edition alla vostra collezione per PlayStation 5 a un prezzo così vantaggioso. Approfittate di questa offerta su Amazon e preparatevi a immergervi in un'avventura epica attraverso le terre desolate della Russia post-apocalittica. Inolte, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione completa.

Vedi offerta su Amazon