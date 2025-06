In occasione dell'uscita della Nintendo Switch 2, vi segnaliamo un'offerta su Mario Kart World disponibile su Instant Gaming a 73,99€ invece di 80€. Accelerate a tavoletta in questa nuovissima esperienza di guida ambientata in un mondo colorato e interconnesso, dove potrete correre su tracciati senza interruzioni con un massimo di 24 giocatori in gare intense.

Mario Kart World, chi dovrebbe acquistarlo?

Mario Kart World è il nuovo capitolo della saga di corse più amata del mondo Nintendo, pensato per sfruttare al massimo la potenza di Switch 2. Tra nuovi tracciati spettacolari, modalità online globali, veicoli personalizzabili e personaggi iconici, il gioco alza ulteriormente l’asticella del divertimento. Perfetto per sfide tra amici o corse all’ultimo turbo, è un mix irresistibile di adrenalina, strategia e puro caos colorato: il tutto, ovviamente, condito da gusci rossi e banane scivolose.



Mario Kart World è l'acquisto ideale per tutti gli appassionati di racing arcade che desiderano vivere un'esperienza di giara completamente rinnovata. Con la sue gare fino a 24 giocatori, questo titolo si rivolge particolarmente a chi cerca sfide intense e competitive, perfetto per le sessioni multiplayer con amici e familiari. La modalità Free Roam vi permette di esplorare liberamente l'ambiente, scoprire segreti e immortalare momenti con gli amici.

Proposto a 73,99€ su Instant Gaming, Mario Kart World rappresenta un'occasione imperdibile per vivere l'evoluzione definitiva della celebre serie Nintendo. L'esperienza di gioco rinnovata, le modalità innovative e il supporto per 24 giocatori online lo rendono un acquisto essenziale per tutti i possessori della nuova console. Non lasciatevi sfuggire questa offerta per uno dei titoli più attesi dell'anno.

