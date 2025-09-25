Il servizio di abbonamento Microsoft continua a espandere la sua offerta con nuove aggiunte che spaziano dai classici giochi per famiglie alle ambiziose produzioni Square Enix. L'aggiornamento odierno di Xbox Game Pass porta con sé due titoli completi nella libreria principale, accompagnati da una sorpresa emersa durante la trasmissione del Tokyo Game Show. La varietà delle proposte dimostra ancora una volta come la piattaforma punti su un pubblico eterogeneo, dai più piccoli agli appassionati di action-RPG.

Tra le novità principali spicca Peppa Pig: World Adventures, disponibile su Series X|S, PC e Cloud. Il titolo invita le famiglie a esplorare un mondo più ampio e variegato rispetto alle precedenti incarnazioni del celebre personaggio britannico. I giocatori potranno preparare pizza in Italia, passeggiare lungo la Hollywood Boulevard e scalare la Torre Eiffel in un tour mondiale che promette di coinvolgere genitori e bambini.

Il gioco permette di personalizzare una casa di famiglia unica e offre più personaggi, missioni e divertimento rispetto alle versioni precedenti. Per il pubblico italiano, che conosce bene il fenomeno Peppa Pig attraverso le trasmissioni televisive, questa rappresenta un'opportunità per interagire direttamente con l'universo del maialino rosa più famoso al mondo.

L'altra aggiunta di peso è Visions of Mana, l'ultimo capitolo della storica serie Square Enix che torna dopo anni di attesa. Il gioco segue le avventure di Val, neo-nominato guardiano delle anime, in un viaggio attraverso il mondo per accompagnare la sua amica in pellegrinaggio verso l'Albero di Mana. La formula combina gameplay ricco di azione con l'esplorazione di un campo 3D semi-aperto vibrante e colorato.

Durante l'avventura, i giocatori incontreranno nemici temibili e alleati inaspettati, in quella che promette di essere un'esperienza che richiama le atmosfere classiche della serie pur rinnovandosi tecnicamente per le console di nuova generazione.

Durante la diretta del Tokyo Game Show è emersa una terza aggiunta: Terminull Brigade, disponibile esclusivamente su PC. Tecnicamente si tratta di un titolo gratuito, ma gli abbonati a Game Pass Ultimate e PC Game Pass possono accedere a contenuti bonus esclusivi. Il gioco presenta la prima stagione nel cosiddetto "Nullverse", con contenuti stagionali continui e opportunità di raccolta equipaggiamenti.

Questa strategia di includere benefici esclusivi per titoli free-to-play rappresenta un'evoluzione interessante del modello Game Pass, che va oltre la semplice inclusione di giochi completi per offrire vantaggi tangibili anche in esperienze gratuite. La promessa è quella di un'esperienza che invita al ritorno frequente, grazie ai contenuti che si rinnovano stagionalmente.

L'aggiornamento odierno conferma la strategia Microsoft di mantenere un flusso costante di novità per i propri abbonati, bilanciando proposte per tutte le età e gusti. Dalla semplicità colorata di Peppa Pig alle profondità narrative di Visions of Mana, fino alle meccaniche competitive di Terminull Brigade, l'ecosistema Game Pass continua a diversificarsi per soddisfare una base utenti sempre più ampia e variegata.