Dal 25 settembre al 2 ottobre, gli utenti di Epic Games Store possono riscattare gratuitamente Eastern Exorcist e Jorel's Brother and the Most Important Game of the Galaxy.

Epic Games Store torna con il suo consueto appuntamento settimanale dedicato ai giochi gratuiti, e come sempre l’attenzione dei giocatori non può che essere puntata sulle nuove uscite, che da oggi possono essere aggiunte alla propria libreria senza alcun costo.

La piattaforma di Epic, ormai da anni, ci ha abituati a un calendario di offerte che ha reso felici milioni di utenti in tutto il mondo. A partire dalle 17:00 italiane di oggi, sono infatti disponibili due titoli molto diversi tra loro, ma tutti capaci di regalare esperienze originali e potenzialmente sorprendenti.

Dal 25 settembre al 2 ottobre, potrai quindi riscattare gratuitamente:

, action-RPG bidimensionale a scorrimento sviluppato da Wildfire Game, ambientato in un mondo dark fantasy ispirato alla mitologia orientale. Il giocatore veste i panni di un esorcista impegnato a combattere spiriti corrotti e mostruosità demoniache, in un’avventura caratterizzata da uno stile artistico pittorico e da combattimenti tecnici e impegnativi. Jorel's Brother and the Most Important Game of the Galaxy, avventura narrativa punta e clicca ispirata alla serie animata brasiliana Jorel’s Brother. Con uno stile surreale, ricco di ironia e situazioni bizzarre, il gioco porta i giocatori in una storia assurda e spassosa, ideale per chi cerca un’esperienza leggera e dal forte taglio umoristico.

Questa coppia di titoli mette in evidenza la varietà dell’offerta Epic: da una parte un’esperienza intensa e artisticamente ricercata, che strizza l’occhio agli amanti delle sfide e della tradizione orientale; dall’altra un’avventura scanzonata e ironica, che si affida al potere del racconto e dell’umorismo. Una proposta che ben rappresenta la volontà della piattaforma di soddisfare pubblici molto diversi tra loro.

Come scaricarli?

Vai su Epic Games Store via browser o apri il launcher Epic sul tuo PC Accedi con il tuo account Epic (o creane uno gratuito) Dalla home, entra nella sezione giochi gratis della settimana. Apri la pagina del gioco e premi Ottieni o Riscatta Conferma il checkout a costo zero per completare l’operazione Troverai i titoli nella tua libreria; clicca Installa per scaricarli e giocare

Come sempre, una volta riscattati, i giochi resteranno legati al tuo account per sempre, senza limiti di tempo: basterà accedere al client o al sito ufficiale, aggiungerli alla libreria e saranno disponibili per il download anche in futuro, senza costi aggiuntivi.