Buone notizie per tutti gli appassionati di cyberpunk e giochi di ruolo classici: Deux Ex Remastered è stato ufficialmente annunciato durante l’ultimo State of Play.

Dopo anni di speculazioni e speranze, il leggendario titolo del 2000 torna in una veste completamente aggiornata, pronto a stupire sia i fan di vecchia data sia i nuovi giocatori che vogliono scoprire le radici del genere.

Questo remaster non si limita a un semplice restyling grafico. Gli sviluppatori hanno dichiarato che il gioco presenterà texture ad alta risoluzione, modelli dei personaggi ricostruiti e ambienti rinnovati che mantengono però intatto lo stile cyberpunk originale.

Anche l’interfaccia utente sarà modernizzata, con menu più chiari e funzionalità aggiornate, senza sacrificare l’atmosfera unica e immersiva del titolo originale. L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza fedele, ma accessibile anche ai giocatori abituati agli standard moderni.

Deux Ex Remastered includerà anche miglioramenti tecnici importanti, come tempi di caricamento ridotti e supporto a frame rate più stabili, così da garantire un’esperienza fluida su tutte le piattaforme.

Il remaster sarà disponibile sia su console PlayStation e Xbox che su PC, permettendo a un pubblico molto ampio di rivivere le avventure di JC Denton nella futuristica New York del 2052.

Non mancheranno novità anche sul fronte gameplay: i giocatori potranno approcciare le missioni con diverse strategie, scegliendo tra il combattimento diretto, l’infiltrazione silenziosa o l’uso delle abilità potenziate del protagonista.

Il remaster promette di preservare tutte le scelte morali e le ramificazioni narrative che hanno reso l’originale un cult, assicurando un’esperienza profonda e gratificante.

Deux Ex Remastered è previsto per un lancio all’inizio del 2026, e già l’hype tra fan e neofiti è alle stelle. Dopo anni di attesa, il mondo di JC Denton è pronto a tornare più vivo e dettagliato che mai e i fan non potranno che esserne felici, dopo tutto questo tempo.