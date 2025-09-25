L'industria dei videogiochi sta assistendo a una trasformazione epocale che fino a pochi anni fa sembrava impensabile: Microsoft, storico rivale di Sony nel mercato delle console, sta progressivamente abbattendo le barriere dell'esclusività per trasformare Xbox da una piattaforma hardware a un ecosistema software. L'annuncio di Forza Horizon 6 al Tokyo Game Show 2025, con ambientazione giapponese e uscita prevista per il 2026, rappresenta il prossimo capitolo di questa rivoluzione strategica. Il racing game arriverà infatti anche su PlayStation 5, confermando la direzione intrapresa dal colosso di Redmond.

Playground Games e Turn 10 Studios hanno chiarito che il sesto capitolo della celebre serie racing non seguirà il modello del simultaneo rilascio multipiattaforma. Come specificato in una nota ufficiale pubblicata su Xbox News Wire, Forza Horizon 6 debutterà inizialmente su console Xbox e PC nel 2026, mentre l'arrivo su PlayStation 5 avverrà in un secondo momento. Questa scelta rappresenta un compromesso intelligente tra l'apertura verso nuovi mercati e la necessità di mantenere alcuni vantaggi competitivi per l'ecosistema Xbox.

Il precedente stabilito da Forza Horizon 5, primo titolo della serie Microsoft a sbarcare su una console Sony, aveva già segnato un momento storico nell'industria videoludica. Quella mossa aveva dimostrato come la casa di Redmond stesse ripensando il concetto stesso di esclusività, privilegiando la diffusione dei propri contenuti rispetto alla tradizionale guerra delle console.

La domanda cruciale rimane aperta: quanto dovranno aspettare i possessori di PlayStation 5 per mettere le mani sul nuovo capitolo ambientato in Giappone? I dettagli sui tempi specifici dell'esclusività temporale non sono stati rivelati, lasciando spazio a speculazioni che spaziano dai sei mesi a un anno intero o anche oltre. Questa finestra temporale potrebbe fornire indicazioni preziose sulla strategia futura di Microsoft per altri titoli first-party.

Nel frattempo, gli abbonati a Game Pass potranno accedere al titolo dal primo giorno di lancio, confermando il valore aggiunto dell'ecosistema Microsoft. Questo vantaggio rappresenta un elemento di differenziazione significativo rispetto all'esperienza su piattaforme concorrenti, dove il gioco sarà presumibilmente disponibile solo tramite acquisto diretto.

Microsoft ha promesso ulteriori dettagli sul sesto capitolo della serie durante la primavera del 2025, quando probabilmente emergeranno informazioni più precise sui tempi di rilascio per le diverse piattaforme. L'ambientazione giapponese, rivelata nel teaser trailer, rappresenta una scelta particolarmente significativa considerando l'importanza strategica di quel mercato per l'industria videoludica globale.