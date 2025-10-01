Amazon ha annunciato il lancio di una nuova versione di Luna, il proprio servizio di cloud gaming, che entro la fine dell’anno sarà completamente riprogettato per offrire un’esperienza più sociale e accessibile a tutti i membri Prime, senza costi aggiuntivi.

Lanciato inizialmente nel 2022, Amazon Luna ha permesso ai giocatori di accedere a centinaia di titoli senza bisogno di console o PC da gaming, sfruttando soltanto la connessione internet e i dispositivi già disponibili in casa. Negli anni il servizio si è esteso a 14 paesi e ha raccolto milioni di ore di gioco trasmesse ogni mese.

Ora, con il nuovo aggiornamento, Amazon intende abbattere ulteriori barriere e rendere il gaming sul grande schermo più semplice e immediato. Una delle principali novità sarà GameNight, una sezione pensata per i party game in salotto. I titoli inclusi in questa modalità potranno essere giocati direttamente su TV, Fire TV o tablet, utilizzando semplicemente lo smartphone come controller.

Basterà inquadrare un codice QR per unirsi alla partita, rendendo l’esperienza immediata anche per chi non ha dimestichezza con il gaming tradizionale. Al lancio saranno disponibili più di 25 giochi multiplayer, tra cui versioni speciali di Angry Birds, Draw & Guess, Exploding Kittens, Flappy Golf Party e adattamenti digitali di classici come Taboo, Ticket to Ride e Cluedo.

Tra le esclusive, spicca Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg, un party game di improvvisazione potenziato dall’intelligenza artificiale. Oltre a GameNight, i membri Prime avranno accesso a una libreria di oltre 50 giochi di diversa tipologia, dai blockbuster come Hogwarts Legacy, Indiana Jones and the Great Circle e Kingdom Come: Deliverance II, fino agli indie e ai titoli per famiglie come Dave the Diver e SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom.

Tutti questi giochi saranno inclusi nell’abbonamento, con possibilità di espandere ulteriormente il catalogo grazie a Luna Premium, che offrirà accesso a titoli come EA SPORTS FC 25, Batman: Arkham Knight e Team Sonic Racing.

Amazon ha sottolineato che il nuovo Luna è pensato per rendere il gioco in salotto più sociale, accessibile e immediato, con un occhio al futuro grazie all’integrazione di cloud e intelligenza artificiale.

L’azienda ha confermato inoltre che continuerà ad aggiungere titoli e a sperimentare nuove formule per espandere ulteriormente l’esperienza.