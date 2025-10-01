Il mondo del gaming digitale sta per assistere a una delle trasformazioni più significative degli ultimi anni nel settore dei servizi in abbonamento. Microsoft ha annunciato un aumento del 50% del prezzo per Xbox Game Pass Ultimate, portando il costo mensile a 29,99 dollari negli Stati Uniti e 22,99 sterline nel Regno Unito, mentre in Europa si dovrà sborsare 26,99€ al mese. Questa mossa, che potrebbe sembrare drastica a prima vista, fa parte di una strategia più ampia di ristrutturazione del servizio che promette di rivoluzionare l'esperienza di gioco per milioni di utenti in tutto il mondo.

La casa di Redmond ha completamente ridisegnato la struttura del suo servizio di abbonamento, introducendo un sistema a tre livelli che ricorda da vicino le strategie adottate da piattaforme come Netflix o Spotify. Al vertice della piramide troviamo Xbox Game Pass Ultimate a 26,99€ mensili, seguito da Xbox Game Pass Premium a 12,99€ e infine Xbox Game Pass Essential al prezzo base di 8,99€. Questa differenziazione permette ai consumatori di scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze e possibilità economiche.

L'approccio modulare rappresenta una novità assoluta per Microsoft nel settore gaming, permettendo una maggiore flessibilità nella fruizione dei contenuti. Gli abbonati potranno così accedere a diverse combinazioni di servizi, dalla semplice libreria di giochi base fino all'esperienza premium completa con cloud gaming e accesso anticipato ai titoli più attesi.

Per giustificare l'incremento di prezzo, Microsoft ha annunciato l'integrazione di servizi che fino a ieri richiedevano abbonamenti separati. Fortnite Crew e la collezione Ubisoft+ Classics sono ora inclusi nel pacchetto Ultimate, offrendo un valore aggiunto considerevole agli utenti più esigenti. La partnership con Ubisoft, in particolare, porta nel catalogo una serie impressionante di titoli storici della software house francese.

L'elenco dei giochi aggiunti oggi al servizio è particolarmente corposo e include perle come Hogwarts Legacy, l'intera saga di Assassin's Creed con numerosi capitoli storici, e titoli Ubisoft di grande richiamo come Far Cry 3, Watch Dogs e Tom Clancy's Rainbow Six Extraction. Per gli appassionati di strategici, l'arrivo di Cities: Skylines II e dei remasters di Warcraft I e II rappresenta un'aggiunta di grande valore.

Microsoft ha voluto rassicurare gli utenti riguardo alla pipeline di contenuti futuri, annunciando una serie di titoli di alto profilo previsti per il resto del 2025. Call of Duty: Black Ops 7, High on Life 2, e The Outer Worlds 2 sono solo alcuni dei giochi che arriveranno direttamente nel catalogo al momento del lancio. Questa strategia del "day one" rimane uno dei pilastri dell'offerta Xbox, distinguendola nettamente dalla concorrenza.

La promessa di oltre 75 titoli disponibili dal primo giorno ogni anno rappresenta un impegno importante da parte di Microsoft, che dovrà bilanciare qualità e quantità per mantenere soddisfatta una base utenti sempre più esigente. Il successo di questa strategia dipenderà molto dalla capacità dell'azienda di Seattle di mantenere fede agli impegni presi, considerando che l'aumento di prezzo ha già suscitato reazioni contrastanti nella comunità gaming.