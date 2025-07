Sono ufficialmente iniziati i tanto attesi LEGO Days IBS, una promozione straordinaria dedicata a tutti gli appassionati del celebre marchio di costruzioni danesi. Solo fino al 3 luglio 2025, acquistando due set LEGO, otterrete il 30% di sconto sull’intero carrello. Un'occasione imperdibile per arricchire la vostra collezione con costruzioni LEGO di ogni tipo, dalle più semplici alle edizioni esclusive.

Vedi offerta su IBS

LEGO Days IBS, perché approfittarne?

Navigando tra le proposte di IBS, vi troverete davanti a una selezione di centinaia di set LEGO appartenenti alle linee più amate. Tra i prodotti in evidenza, spiccano il velocissimo LEGO Speed Champions Ferrari SF-24 a 26,99€, il colorato LEGO Botanicals Bouquet di fiori estivi a 29,99€, e l'intramontabile LEGO Creator Space Shuttle a soli 9,99€. Per i fan dell'universo Marvel, c'è anche il ricco set LEGO 76813 Logo e Minifigure con Supereroi Hulk e Thor, proposto a 95,90€.

La promozione non si limita solo ai set classici: all’interno della sezione Esclusive LEGO, troverete prodotti rari disponibili solo per il Gruppo Feltrinelli, come il raffinato LEGO Ideas Cabina Telefonica Rossa (114,99€), il dettagliato LEGO Ideas Collezione di Insetti (79,99€), e il kit LEGO Sonic Shadow the Hedgehog (69,99€). Anche questi possono rientrare nella promo “2 set = -30%”, rendendoli molto più accessibili del solito.

L’offerta è automatica, quindi non servono codici sconto: basta aggiungere al carrello due set partecipanti e il sistema applicherà il 30% di sconto immediatamente. È la promozione perfetta per chi desidera regalare, collezionare o semplicemente rilassarsi costruendo.

Affrettatevi però, perché l’offerta LEGO Days IBS è valida solo fino al 3 luglio 2025. Dopo questa data, tutti i set torneranno a prezzo pieno. Scegliete ora i vostri preferiti tra centinaia di proposte e risparmiate in grande stile con LEGO e IBS!

Vedi offerta su IBS