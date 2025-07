Su Amazon trovate in offerta la smart TV LG QNED evo AI 55'' a 799€ invece di 999€, con uno sconto del 20%. Questo televisore vi offre colori più vivaci grazie alla tecnologia QNED, intelligenza artificiale integrata per personalizzare la vostra esperienza di visione e gaming fluido in 4K a 120fps. Il processore α8 Gen2 ottimizza automaticamente le immagini, mentre il webOS con AI vi permette di cercare contenuti con comandi vocali e ricevere aggiornamenti per 5 anni.

Smart TV LG QNED evo AI 55'', chi dovrebbe acquistarla?

Questa smart TV LG QNED evo AI 55'' è la scelta ideale per chi cerca un'esperienza di intrattenimento domestico di livello superiore. Si rivolge agli appassionati di cinema che desiderano portare la qualità cinematografica nel proprio salotto, grazie al supporto Dolby Vision e alla tecnologia MiniLED che garantisce colori vivaci e contrasti profondi. È perfetta anche per le famiglie che utilizzano le piattaforme streaming, offrendo accesso diretto a Netflix, Disney+, Amazon Prime e molte altre app.

I gamer più esigenti troveranno in questo modello un alleato perfetto, con supporto 4K a 120Hz, VRR e FreeSync per un gameplay fluido e reattivo su console di ultima generazione. L'intelligenza artificiale integrata la rende ideale per chi apprezza la tecnologia smart, personalizzando automaticamente immagini e audio in base alle preferenze individuali. Con 5 anni di aggiornamenti garantiti attraverso webOS Re:New, rappresenta un investimento per chi vuole rimanere al passo con l'evoluzione tecnologica.

A 799€ invece di 999€, questa smart TV LG rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca un televisore all'avanguardia. La combinazione di tecnologie come MiniLED, processore AI e gaming a 120fps in 4K la rendono ideale sia per l'intrattenimento che per il gaming. Vi consigliamo questo acquisto per la versatilità d'uso, la qualità dell'immagine e le funzioni smart che vi accompagneranno per anni grazie agli aggiornamenti webOS.

