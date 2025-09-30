Il monitor KTC MiniLED 27'' è in offerta su Amazon a 297,49€ rispetto al prezzo originale di 349,99€, con uno sconto del 15%. Inoltre è disponibile un coupon da attivare per uno sconto extra di 20€ che abbassa il prezzo fino a 277,49€. Questo monitor gaming professionale vi offrirà un'esperienza visiva straordinaria con la sua tecnologia Mini LED da 1152 zone, risoluzione 2K QHD a 180Hz e certificazione HDR1400.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 20€ durante il checkout. Il coupon scade il 6 ottobre.

Prodotto in caricamento

Monitor KTC MiniLED 27'', chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor KTC MiniLED 27'' è perfetto per i gamer più esigenti e i professionisti del settore creativo. Con la sua frequenza di aggiornamento a 180Hz e il tempo di risposta di 1ms, vi offrirà un vantaggio competitivo decisivo negli esports, mentre la tecnologia Adaptive Sync eliminerà definitivamente tearing e stuttering. I content creator apprezzeranno la copertura del colore del 148% sRGB e la calibrazione professionale con precisione Delta E<2, che garantisce fedeltà cromatica assoluta per editing video e fotografia.

Il monitor KTC MiniLED 27'' rappresenta una soluzione premium per gaming e lavoro professionale. Dotato di tecnologia Mini LED con 1152 zone di controllo locale, offre una qualità d'immagine superiore grazie alla certificazione HDR1400 e un contrasto dinamico eccezionale. Il pannello 2K QHD da 2560x1440 pixel garantisce dettagli nitidi, mentre la frequenza di refresh a 180Hz e il tempo di risposta di 1ms assicurano fluidità estrema nei giochi competitivi. Con una copertura cromatica del 148% sRGB e supporto Adaptive Sync compatibile con FreeSync e G-Sync, questo monitor elimina tearing e stuttering per un'esperienza visiva impeccabile. La connettività versatile include dual HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4, permettendo il collegamento simultaneo di PC, console e laptop. Il supporto ergonomico RGB consente regolazioni complete in altezza, inclinazione e rotazione.

Attualmente disponibile a 277,49€ con sconto e coupon, questo monitor KTC MiniLED offre prestazioni da flagship a un prezzo competitivo. Vi consigliamo l'acquisto per la qualità eccellente, le specifiche tecniche avanzate e il rapporto qualità-prezzo imbattibile per un monitor Mini LED professionale.

Vedi offerta su Amazon